Uber Eats、foodpanda拼傳統市場外送 南門市場成超級戰區

雖然疫情警戒已經降級，但消費習慣的改變經常是「用過回不去」的體驗，在三級警戒期間漸漸習慣外送便利性的廣大消費者，即使現在能夠稍微放心出門，許多人仍持續選擇透過外送來完成日常採購。Uber Eats與foodpanda今年起即陸續與傳統市場合作推出生鮮雜貨外送服務，讓習慣在菜市場採購的民眾能更輕鬆買到新鮮好食材，同時也幫助傳統市場加速數位化轉型。

Uber Eats自4月初開啟傳統市場生鮮雜貨外送新領域，迄今已快速拓展至雙北、桃園、新竹、台中、高雄以及台南6大城市，與總計21間在地知名的傳統市場合作，其中11間位於台北市，服務範圍已涵蓋台北市近8成。其中台北市南門市場於6月才加入，至今已創下傳統市場類別最高消費者評價4.9分，以及單筆消費金額最高超過7,000元的雙紀錄，其中，「永順蔬菜」多達300多項選擇，奪得訂單王；「南門牛羊肉店」則以各種溫體和冷凍肉類為特色，平均訂單金額最高；另外，南門市場南北貨與點心類店家中，最受歡迎的商家是「萬有全」手工金華火腿，最熱門商品為富貴雙方。

Uber Eats目前在台北市的傳統市場外送規模最大，三級警戒期間單量成長3.6倍，合作的公有市場包含台北成功、松江、濱江、光復、中研、士東、興隆、信義、南門、中山和西寧市場，與近100家攤販合作提供生鮮雜貨外送。Uber Eats表示，將加速拓展雙北以外的城市，目標1年時間讓所有Uber Eats服務城市的民眾都能在App上點購菜市場最鮮好食材。

而foodpanda也從7月中起與台北市政府合作，正式開啟傳統市場外送服務，目前已於光復、松江、西湖、中山、南門、興隆等6間知名傳統市場開跑，提供數十間攤商，超過百項商品的多元選擇。foodpanda觀察發現，傳統市場外送訂單多集中在10～12點間，與實體客群產生區隔，不僅分流更增加攤商生意，實際帶動市場整體訂單量增加約2成。預估於8月底再新增包括木新市場等2～3家傳統市場，並於今年底前將傳統市場外送服務涵蓋台北市9成人口。