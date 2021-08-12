就在今晚！英仙座流星雨出現最多 台南合歡山連線直播

英仙座流星雨極大值在今晚，預估每小時可見100顆以上流星。台南市南瀛天文館晚上9點開始網路直播觀測實況，還與合歡山專人連線即時互動分享，邀請各地天文迷參與。

南瀛天文館長何秋蓮表示，英仙座流星雨這次極大期，預計晚間9點至明天凌晨，預估ZHR值為100、也就是觀測條件良好每小時可以看見100顆流星。

天文館也即時轉播合歡山國際暗空公園星空畫面；星象劇場全場次不同影片皆搭配播映自製星象導覽節目、英仙座流星雨特別節目。

直播觀測活動晚間9點到12點，解說內容包含流星雨科普介紹、望遠鏡觀測、影像處理、星空導覽及星座故事等主題，直播期間更有星空小棧文創商品優惠，粉絲朋友於本館網路商城、FB粉絲頁或Email線上訂購文創商品，自有文創商品8折優惠、特定商品7折優惠。