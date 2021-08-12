快訊

午後對流旺盛...16縣市豪大雨特報出爐 豪雨猛轟「這縣市」

48.8°C的義大利？地中海大火與「歐洲史上第一高溫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就在今晚！英仙座流星雨出現最多 台南合歡山連線直播

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
英仙座流星雨極大值在今晚，預估每小時可見100顆以上流星。台南市南瀛天文館晚上9點開始網路直播觀測實況，還與合歡山專人連線即時互動分享，邀請各地天文迷參與。圖 ／南瀛天文館提供
英仙座流星雨極大值在今晚，預估每小時可見100顆以上流星。台南市南瀛天文館晚上9點開始網路直播觀測實況，還與合歡山專人連線即時互動分享，邀請各地天文迷參與。圖 ／南瀛天文館提供

英仙座流星雨極大值在今晚，預估每小時可見100顆以上流星。台南市南瀛天文館晚上9點開始網路直播觀測實況，還與合歡山專人連線即時互動分享，邀請各地天文迷參與。

南瀛天文館長何秋蓮表示，英仙座流星雨這次極大期，預計晚間9點至明天凌晨，預估ZHR值為100、也就是觀測條件良好每小時可以看見100顆流星。

天文館也即時轉播合歡山國際暗空公園星空畫面；星象劇場全場次不同影片皆搭配播映自製星象導覽節目、英仙座流星雨特別節目。

直播觀測活動晚間9點到12點，解說內容包含流星雨科普介紹、望遠鏡觀測、影像處理、星空導覽及星座故事等主題，直播期間更有星空小棧文創商品優惠，粉絲朋友於本館網路商城、FB粉絲頁或Email線上訂購文創商品，自有文創商品8折優惠、特定商品7折優惠。

南瀛天文館表示，除了「英仙座流星雨」，8月20日的「木星衝」也不容錯過，近期也很適合觀測土星。更多詳細資訊可上官網（ https://taea.tn.edu.tw/ ）查詢。

英仙座流星雨極大值在今晚，預估每小時可見100顆以上流星。台南市南瀛天文館晚上9點開始網路直播觀測實況，還與合歡山專人連線即時互動分享，邀請各地天文迷參與。圖 ／南瀛天文館提供
英仙座流星雨極大值在今晚，預估每小時可見100顆以上流星。台南市南瀛天文館晚上9點開始網路直播觀測實況，還與合歡山專人連線即時互動分享，邀請各地天文迷參與。圖 ／南瀛天文館提供

南瀛天文館 流星雨 網路直播

延伸閱讀

近百顆英仙座流星雨今晚要來了 錯過等到2122年

想衝陽明山看英仙流星雨要注意 仰德大道將彈性交管

英仙座流星雨要來了！這時段每小時110顆 各地天氣曝

南投山區豪雨道路坍方 清境、合歡山、奧萬大休園

相關新聞

雙北等16縣市豪雨、大雨特報 屏東縣豪雨猛轟

中央氣象局針對16縣市發布豪雨、大雨特報。受到午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、...

近百顆英仙座流星雨今晚要來了 錯過等到2122年

英仙座流星雨要來了，最佳觀賞時間建議於8月12日晚上10時之後到13日天亮前，台北天文館表示，英仙座流星雨活躍日期為7月...

想衝陽明山看英仙流星雨要注意 仰德大道將彈性交管

英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，根據中央氣象局指出，今晚9時起到明天清晨4時達到極大期，每小時可看見110顆，北市警察...

Uber Eats、foodpanda拼傳統市場外送 南門市場成超級戰區

雖然疫情警戒已經降級，但消費習慣的改變經常是「用過回不去」的體驗，在三級警戒期間漸漸習慣外送便利性的廣大消費者，即使現在...

就在今晚！英仙座流星雨出現最多 台南合歡山連線直播

英仙座流星雨極大值在今晚，預估每小時可見100顆以上流星。台南市南瀛天文館晚上9點開始網路直播觀測實況，還與合歡山專人連...

屏東縣豪雨特報！ 新北等13縣市大雨

中央氣象局發布豪雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區有局部大雨或豪雨，各地山區有局部大雨發生的機率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。