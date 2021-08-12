號召發揮善心！全家便利商店推「全+1公益賣場」 彙整5大社福團體商品
疫情讓弱勢族群雪上加霜，幫助弱勢族群的社福團體也面臨生存危機，根據聯合勸募協會調查發現因疫情有高達8成社福團體捐款受到影響，更有9成被迫需調整既有服務模式。全家便利商店有感社福團體困境，運用全台超過3,800間門市及1,300萬會員的力量，在「全+1」LINE社群電商平台全新推出「全+1公益賣場」，加上實體門市認購「村里平安箱」和全家便利商店App捐點做公益，號召民眾發揮愛心。
全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家便利商店積極運用通路角色發揮社會價值，提供支援功能。疫情期間，店長LINE群組內的賣場「全+1」，因「線上買、就近取」的便利特性，促成10倍業績成長，因此瞄準店長揪團的號召力以及消費者手滑+1的消費力，即日起於「全+1」開設公益賣場，導入5大社福團體商品，讓手滑+1轉化成傳遞購物也能做好事的公益理念。
「全+1」公益賣場與喜憨兒基金會、唐氏症基金會、心路基金會、基督教芥菜種會、台灣動物緊急救援小組等5大社福團體合作，推出中秋禮盒、冷凍料理包、愛心飼料等12項商品。消費者可在「全+1」群組訊息輸入「公益賣場」關鍵字，即可找到公益合作商品，購買後可選擇「愛心捐贈不取貨」或「愛心認購到店取/宅配」，同時幫助社福團體與受助弱勢對象，更可以透過實際的認購支持社福團體庇護工場的商品。
全家便利商店獨有的「村里平安箱」公益活動，民眾至門市認購物資，再由村、里長審核需要協助的邊緣戶資料，受助者可就近至全家便利商店門市領取。8月首次擴大與台灣世界展望會合作，為全台1,000戶弱勢家庭募集2個月生活物資，募集目標預計需8,000筆，即日起至8月31日到全台全家便利商店門市認購村里平安箱，每筆350元，就能提供弱勢家庭生活所需。
此外，全家便利商店也透過會員App公益點數捐贈，提供關懷弱勢婦幼的小型社福團體生活所需。本次與三家基金會及一家流浪貓狗關懷組織合作，預計幫助5,000個家庭及超過2萬隻貓狗。關注弱勢婦幼的三間社福團體與捐助對象分別為博幼基金會、現代婦女基金會、宜蘭愛加倍基金會。而愛心飼料將提供給台灣動物緊急救援小組救援全台超過130個收留流浪動物的貓狗園，幫助超過2萬隻浪貓浪狗溫飽。
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