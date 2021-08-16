中元拜拜怎能少了他？「這罐」把泡麵到餅乾都搭起來！

中元普渡即將到來，如何把拜拜用品變成一桌佳餚，讓家人開心掃光，是許多主婦遇到的難題。 圖／shutterstock 提供

中元普渡即將到來，社群網站上開始響起許多「煮夫」、「煮婦」的哀號聲：「已經在家煮飯煮到懷疑人生，還要準備拜拜供品，光是用想的就已經累了！」中元拜拜不僅要準備許多供品，更令人煩惱的是，「煮了一桌菜卻吃不完，每次拜拜後的食材都要連吃好幾天，好無奈啊！」究竟如何才能把拜拜供品輕鬆「款好好、傳遍遍」，拜拜後又能開心把食物掃光呢﹖

家裡有了「這一罐」，把泡麵到餅乾都搭起來！中元拜拜「醬」準備省事又澎派！ 圖／南聯 提供

懶人福音！這罐把泡麵到餅乾都變身五星美味料理

別煩惱！就讓這一罐「餐桌上的女神」老干媽來解救你！只要加上一匙萬用百搭的老干媽辣椒醬，就能把各式平凡的食材：從泡麵到餅乾，都瞬間升級成超美味料理！把拜拜完的泡麵、麵條、白米大變身，15分鐘快手上菜、一道菜搞定一餐，省時方便，輕鬆征服全家人的味蕾！就算警戒再臨、居家防疫不出門，有了這一罐就能有備無患，天天在家享受餐廳級美味！以下提供3道食譜，每道都能一鍋到底、包辦一餐，做出絕世美味的「懶人料理」就這麼簡單！

15分鐘懶人料理-老干媽泡菜泡麵煎餅。 圖／南聯 提供

【老干媽泡菜泡麵煎餅】

｜食材準備｜食材：泡麵1包、雞蛋2顆、泡菜80克、新鮮香菇1朵、高麗菜40克調味料：老干媽風味雞油辣椒1/2大匙、泡麵調味粉2/3包

｜烹飪步驟｜1. 準備好所有食材，高麗菜洗淨剝小片、香菇洗淨切片、泡菜切小塊。2. 將泡麵用熱水泡 2 分鐘至 8 分熟，撈起瀝乾備用。3. 平底鍋中放入少許油，放入香菇煎出香味，再放入高麗菜炒軟，最後加入泡菜、泡麵調味粉、老干媽風味雞油辣椒、泡麵拌炒均勻。4. 將炒好的泡麵倒入打散的蛋液中，將泡麵與蛋液充分混和，再倒回平底鍋中，用鍋鏟壓。5. 蓋上鍋蓋，小火慢煎約 3 分鐘，打開鍋蓋，蓋上盤子將煎餅完美翻面，再將另一面煎至焦香即可盛起。

15分鐘懶人料理-老干媽酸辣涼拌冬粉。 圖／南聯 提供

【老干媽酸辣涼拌冬粉】

｜食材準備｜冬粉100克、豬梅花肉100克、小黃瓜50克、紅蘿蔔50克、雞蛋2顆、香菜10克醃料：醬油1小匙、米酒1小匙調味料：老干媽香菇油辣椒1.5大匙、醬油1.5大匙、白醋1.5大匙、香油1大匙、糖1小匙

｜烹飪步驟｜1. 準備好所有食材，小黃瓜與紅蘿蔔切絲、香菜切末。2. 將冬粉泡熱水約 7 分鐘，撈起泡冰水或沖涼後，瀝乾備用。3. 肉絲加入醃料醃 15 分鐘。4. 將雞蛋打散，放入平底鍋煎成蛋皮後，再切絲備用。5. 鍋中放入少許油，放入紅蘿蔔炒軟，再加入肉絲炒熟後盛起備用。6. 大碗中放入冬粉、小黃瓜絲、蛋絲、香菜紅蘿蔔與豬肉絲，再倒入所有調味料混合成的醬汁，全部拌勻後即可享用。

15分鐘懶人料理-老干媽沙茶豬肉蓋飯。 圖／南聯 提供

【老干媽沙茶豬肉蓋飯】

｜食材準備｜食材：豬五花肉片200克、白飯2碗、雞蛋1顆、綠花椰菜60克、玉米筍6根、蔥花少許調味料：老干媽香辣脆油辣椒1大匙、沙茶醬1大匙、醬油2小匙、水1大匙

｜烹飪步驟｜1. 準備好所有食材，蔬菜洗淨、蔥切蔥花。2. 燒開一鍋水，將蔬菜燙熟撈起，瀝乾備用。3. 換一鍋水，將蛋從冷水開始煮，水滾後再煮 5 分鐘，撈起蛋沖涼或泡冰水後剝殼。4. 鍋中放入少許油，放入五花肉片煎至兩面金黃。5. 倒入所有調味料混和均勻調好的醬汁。6. 將醬汁與豬肉拌勻即可起鍋。再將肉、蔬菜與水煮蛋鋪到飯上即可享用。

只要加上一匙老干媽萬用百搭辣椒醬，零廚藝新手也能輕鬆煮出一桌餐廳級美食。 圖／南聯 提供

家裡有了老干媽，有備有保庇

享譽全球、年銷超過6億瓶的老干媽系列醬料，其特殊迷人的香氣來自特選優質辣椒，經過手工炒製等多道工序，吃起來辣味溫和、香氣逼人，爽度破表！老干媽系列醬料產品成分單純，採用非基改大豆，不添加防腐劑，並且通過第三方機構檢驗，讓消費者吃起來更放心。不管是天氣太熱沒有胃口，或是不小心買到地雷外食，都可以拿出這一罐來補救；直接拿來拌飯拌麵也超美味，沾餅乾、水餃吃更對味！不管是中式或西式料理都超百搭！目前在全聯超市、家樂福、大潤發、愛買、7-11、全家、美聯社、便利購等各大通路都可找到，PChome、MOMO、Yahoo等網路商城也有販售。家裡有了老干媽，有備有保庇；宅家自煮也不怕，美食隨手變出來！屬於全家人的吃飯良友就是這一罐！

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