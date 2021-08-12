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近百顆英仙座流星雨今晚要來了 錯過等到2122年

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
8月12日晚上10時左右，英仙座流星雨輻射點位置示意圖。圖／台北天文館提供
8月12日晚上10時左右，英仙座流星雨輻射點位置示意圖。圖／台北天文館提供

英仙座流星雨要來了，最佳觀賞時間建議於8月12日晚上10時之後到13日天亮前，台北天文館表示，英仙座流星雨活躍日期為7月17日至8月24日期間，愈接近極大期，可見到的流星數量愈多，錯過這次下一次，要等到2122年。

天文館表示，8月12日英仙座流星雨輻射點於晚上10時左右，從東北方升起，直到13日5時輻射點來到仰角最高位置，輻射點仰角越高，便有機會看到越多來自各方向的流星數量。而在輻射點升起前，眉月已經西落，在無月光影響下觀察條件極佳，非常值得觀賞。

天文館表示，但因流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，盡可能選擇無光害且視野遼闊處，躺下後輕鬆掃瞄全天空，用肉眼就能盡情觀賞這場流星雨，若使用高感度數位相機攝影，還能留下精彩美景。

英仙座流星雨的母彗星是第109號周期彗星—史威福-塔托彗星（109P/Swift- Tuttle），於1862發現。這顆彗星直徑約26公里，繞太陽公轉一周約需133年。

天文館表示，英仙座流星雨活躍日期為7月17日至8月24日期間，愈接近極大期，可見到的流星數量愈多，國際流星組織（IMO）預報今年極大期最高峰落在臺灣時間13日凌晨3時至6時，每小時流星數量將可達百顆（ZHR～100）。上一次回歸時間是在1992年，下一次需等到2122年。

天文館表示，此次天文館於陽明山、梨山、馬祖、澎湖等地架設暗空攝影機直播天象，民眾考透過網路安全且即時欣賞到燦爛的流星雨。

流星雨 天文館 彗星

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