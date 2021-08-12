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想衝陽明山看英仙流星雨要注意 仰德大道將彈性交管
英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，根據中央氣象局指出，今晚9時起到明天清晨4時達到極大期，每小時可看見110顆，北市警察局預估陽明山恐湧入觀星人車潮，為此規畫專責勤務進行交通管制。
中央氣象局表示，尤其明天清晨3至4點因是預測的極大期，有機會在這個小時的時段見到近百科流星，民眾可至「少光害」且「視野寬廣處」觀看。
台北天文館在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等地架設了星匡攝影機進行直播，民眾可透過「台北天文館」YouTube頻道觀看。
北市交通大隊表示，預估陽明山可能湧入觀星人車潮，為維護該區周邊交通安全及順暢，規畫專責勤務，針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通彈性實施仰德大道交管。
交大提醒，想要前往觀賞流星雨的民眾，雖然是戶外活動，但在防疫期間仍後保持適當社交距離，另外，捷運劍潭站1號出口也有「士林-陽明山計程車共乘」提供利用，駕駛人也可收聽警廣掌握路況。
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