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想衝陽明山看英仙流星雨要注意 仰德大道將彈性交管

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
英仙座流星雨從今晚9時至明清晨4時至達到極大期，北市交大將在陽明山進行交管。圖／北市交大提供
英仙座流星雨從今晚9時至明清晨4時至達到極大期，北市交大將在陽明山進行交管。圖／北市交大提供

英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，根據中央氣象局指出，今晚9時起到明天清晨4時達到極大期，每小時可看見110顆，北市警察局預估陽明山恐湧入觀星人車潮，為此規畫專責勤務進行交通管制。

中央氣象局表示，尤其明天清晨3至4點因是預測的極大期，有機會在這個小時的時段見到近百科流星，民眾可至「少光害」且「視野寬廣處」觀看。

台北天文館在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等地架設了星匡攝影機進行直播，民眾可透過「台北天文館」YouTube頻道觀看。

北市交通大隊表示，預估陽明山可能湧入觀星人車潮，為維護該區周邊交通安全及順暢，規畫專責勤務，針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通彈性實施仰德大道交管。

交大提醒，想要前往觀賞流星雨的民眾，雖然是戶外活動，但在防疫期間仍後保持適當社交距離，另外，捷運劍潭站1號出口也有「士林-陽明山計程車共乘」提供利用，駕駛人也可收聽警廣掌握路況。

英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，今晚9時起到明天清晨4時達到極大期。圖／天文館提供
英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，今晚9時起到明天清晨4時達到極大期。圖／天文館提供

陽明山 流星雨 氣象局

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