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毛豬拍賣價屢創新高 全國肉品市場14日再休市調整豬價

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
毛豬進場拍賣數量少兩成，缺口一直補不上來，讓國內拍賣豬價屢創新高。記者簡慧珍／攝影
毛豬進場拍賣數量少兩成，缺口一直補不上來，讓國內拍賣豬價屢創新高。記者簡慧珍／攝影

國產毛豬供不應求，毛豬拍賣行情屢創新高，因市場需求殷切，還沒長大的豬也提前出場，為了緩解毛豬荒，農委會通知全國肉品市場本（8）月14同步休市一天，再做一次環境清消，也調整中元節前的產銷，但休市一日後能否有效平抑豬價和緩和豬源不足的問題，市場對此態度保守。

彰化縣的養豬規模全國第三大，根據中央畜產會截至去年底統計，彰化縣623個養豬場，飼養約75萬7000頭毛豬，彰化縣肉品市場去年同期每天拍賣約2000頭豬，5月以來拍賣量維持每天1700至1800頭，價格節節升高，本月2日每公斤拍賣均價84.88元，昨（11日）已經87.4元，漲幅不小。

彰化縣肉品市場發現，不但豬價高，進場拍賣的毛豬頭數比去年同期約少兩成，拍賣的毛豬也體型較小，正常拍賣的「規格豬」體重100至120公斤，最近80至100公斤的非規格豬數量增加，占拍賣毛豬總量約兩成，還有些農民被拜託非出豬不可，不到80公斤的70多公斤毛豬提早進場，部分承銷人認為豬小但處理費以頭數計算，划不來，要求肉品市場加以管控。

彰化縣肉品市場秘書陳永濃說，去年底萊豬進口政策使農民對養豬趨於保守，今年初很多仔豬因下痢與藍耳病而病死，５月後防疫警戒升級，民眾買食材在家自煮，都讓毛豬出現供需失衡，毛豬需要6個月養大，去年底到今年2月的小豬養成頭數都減少，衝擊到現在成豬供應量不足。

陳永濃表示，農民和承銷人都承受毛豬供不應求的壓力，農委會本周一通知全國肉品市場在本周六同步休市，希望把周六應交易的毛豬量往後推延，緩和中元節之前的肉品需求壓力及平抑豬價上漲，至於何時可以補足毛豬需求量、豬價可時可以回穩，政府和承銷商都會想辦法，農民方面已按照正常數量進豬飼養，希望中秋節過後能逐漸回歸正常面。

農民

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