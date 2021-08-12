豪雨災損近5億 蔬果水傷腐敗多批發市場到貨量再減少

連續豪雨過後，中南部延遲性災害顯現，根據農委會統計，災損累積4億9817萬元；嘉義縣損失1億2532萬元(占25%)最多，其次依序是南投縣7531萬元(占15%)、高雄市7246萬元(占15%)、屏東縣6892萬元(占14%)、雲林縣5418萬元(占11%)、台南市損失4211萬元(占8%)及彰化縣3354萬元(占7%)較為嚴重。

農產損失3億8057萬元，受損作物主要為木瓜，被害面積783公頃，損害程度21％，換算無收穫面積163公頃，損失金額8930萬元，其次為落花生、紅龍果、龍眼及絲瓜等。

由於雨後連續幾天放晴，加速泡水農作物凋亡腐敗，可採收的產品不多，賣相差；今日台北農產貨量再下降，僅有960公噸，每公斤平均批發價47.5元，仍位居高點；農委會日前表示，農民團體已自主釋出庫存冷藏蔬菜因應需求，品項包括胡蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯、高麗菜、大白菜等。

根據北農統計，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價51元、大白菜41元、小白菜72元、青江菜90元、空心菜120元、A菜72元、地瓜葉95元、小黃瓜155、苦瓜150、番茄130元樣樣都是天價；由於水傷損害多，即便是品質最糟糕的蔬果(下價)，依據不同品項蔬果，每公斤平均批發價11至63元。

北農分析，今日進貨量較昨日減少，進貨品質不佳大部分黃葉水傷腐爛，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。葉菜類進貨量大幅減少，價格漲多跌少，高麗菜到貨量約267噸，價格持平，大白菜到貨量約48噸，價格上漲1元，青江菜到貨量約10噸，價格上漲13元。