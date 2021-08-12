快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨災損近5億 蔬果水傷腐敗多批發市場到貨量再減少

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
連續豪雨災損嚴重，產地幾乎可收成品項少，今日台北農產批發市場到貨量再下降。本報資料照片
連續豪雨災損嚴重，產地幾乎可收成品項少，今日台北農產批發市場到貨量再下降。本報資料照片

連續豪雨過後，中南部延遲性災害顯現，根據農委會統計，災損累積4億9817萬元；嘉義縣損失1億2532萬元(占25%)最多，其次依序是南投縣7531萬元(占15%)、高雄市7246萬元(占15%)、屏東縣6892萬元(占14%)、雲林縣5418萬元(占11%)、台南市損失4211萬元(占8%)及彰化縣3354萬元(占7%)較為嚴重。

農產損失3億8057萬元，受損作物主要為木瓜，被害面積783公頃，損害程度21％，換算無收穫面積163公頃，損失金額8930萬元，其次為落花生、紅龍果、龍眼及絲瓜等。

由於雨後連續幾天放晴，加速泡水農作物凋亡腐敗，可採收的產品不多，賣相差；今日台北農產貨量再下降，僅有960公噸，每公斤平均批發價47.5元，仍位居高點；農委會日前表示，農民團體已自主釋出庫存冷藏蔬菜因應需求，品項包括胡蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯、高麗菜、大白菜等。

根據北農統計，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價51元、大白菜41元、小白菜72元、青江菜90元、空心菜120元、A菜72元、地瓜葉95元、小黃瓜155、苦瓜150、番茄130元樣樣都是天價；由於水傷損害多，即便是品質最糟糕的蔬果(下價)，依據不同品項蔬果，每公斤平均批發價11至63元。

北農分析，今日進貨量較昨日減少，進貨品質不佳大部分黃葉水傷腐爛，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。葉菜類進貨量大幅減少，價格漲多跌少，高麗菜到貨量約267噸，價格持平，大白菜到貨量約48噸，價格上漲1元，青江菜到貨量約10噸，價格上漲13元。

北農 高麗菜 農委會

延伸閱讀

中南部災損慘 農委會公告這5種資格申請現金救助免勘災

農委會：8月豪雨現金救助 採氣候條件模式免勘查

嘉義縣農業災損破億 牡蠣受災8千萬最多秋節恐漲價

各地暴雨影響316校 災損初估7719萬元

相關新聞

近百顆英仙座流星雨今晚要來了 錯過等到2122年

英仙座流星雨要來了，最佳觀賞時間建議於8月12日晚上10時之後到13日天亮前，台北天文館表示，英仙座流星雨活躍日期為7月...

午後對流發展旺 12縣市大雨特報

又要下雨了，中央氣象局針對12縣市發布大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今西半部及宜蘭山區有局部大雨發生的機...

豪雨災損近5億 蔬果水傷腐敗多批發市場到貨量再減少

連續豪雨過後，中南部延遲性災害顯現，根據農委會統計，災損累積4億9817萬元；嘉義縣損失1億2532萬元(占25%)最多...

想衝陽明山看英仙流星雨要注意 仰德大道將彈性交管

英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，根據中央氣象局指出，今晚9時起到明天清晨4時達到極大期，每小時可看見110顆，北市警察...

2021新北市兒童藝術節明天線上開幕 一路玩到10月底

萬眾期盼的「2021新北市兒童藝術節」將於明日正式上線，新北市長侯友宜偕YOYO家族的草莓姐姐，邀請大小朋友一同在線上相...

毛豬拍賣價屢創新高 全國肉品市場14日再休市調整豬價

國產毛豬供不應求，毛豬拍賣行情屢創新高，因市場需求殷切，還沒長大的豬也提前出場，為了緩解毛豬荒，農委會通知全國肉品市場本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。