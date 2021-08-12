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影／雙龍瀑布七彩吊橋16日開放 每日遊客降載上限800人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣雙龍瀑布七彩吊橋園區經縣府與部落開會後同意，決議園區可於8月16日起恢復開放營運。本報系資料照片
南投縣雙龍瀑布七彩吊橋園區經縣府與部落開會後同意，決議園區可於8月16日起恢復開放營運。本報系資料照片

南投縣雙龍瀑布七彩吊橋園區因新冠肺炎疫情於5月17日起休園兩個月，7月底三級解封後，因部落尚未達成共識，仍不願配合開放，但經縣府與部落開會後同意，決議瀑布吊橋園區可於8月16日恢復營運，在控制入園人流上限，落實相關防疫措施前提下，園區每日遊客上限降載至800人，上下午各400人，每周三維持休園並辦理園區清消。

南投縣觀光處指出，信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區今年5月17日起休園，成為疫情爆發後南投縣第一個休園的風景區，因進出園區需經部落生活區、搭乘接駁車的風險等因素，7月13日三級警戒微解封及27日防疫降為二級警戒後，縣府尊重部落共識仍未開園。

信義鄉長全志堅表示，雙龍村內人口老化嚴重，醫療資源長期不足，當時部落認為一旦開放後，遊客群聚易引發居民的擔憂，加上持續朝逐步降載方式進行溝通，畢竟也有村民期待早日恢復生計，8月1日的縣府與部落會議取得共識，原預計需一星期的整備期作業，因盧碧颱風帶來外圍環流，連日降下豪大雨，影響延長整備作業，預定於8月16日恢復營運。

南投縣政府指出，配合中央流行疫情指揮中心指示防疫微解封，8月10日起全台維持二級警戒，部分行業別及戶外風景遊樂區均陸續開放營業，南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區將於8月16日恢復營運，民眾即日起可至購票系統「南投好好玩」網站或App辦理購票。

吊橋 疫情 雙龍瀑布

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