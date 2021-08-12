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宜蘭限定！漢堡王「三星蔥華堡」只賣2週 7產品買1送1
漢堡王繼於8月7日進駐宜蘭，推出首波限時優惠之後，8月14日起將再首度限店限時推出「三星蔥華堡」，讓在地食材混搭出全新的創意滋味。另外8月13日起，也推出新一波優惠券活動，包括蒜香起士牛肉堡、華鱈魚堡、花生脆雞堡等7款商品，均可享「買1送1」的優惠。
過去漢堡王就配合在地特色，在台南店開幕時推出過「巧克力華堡」，成功引發話題。此次隨著首度插旗宜蘭，自8月14日至8月27日期間，也於宜蘭店推出限定款「三星蔥華堡」，同樣使用澳洲進口100%純牛肉，以火烤方式保留肉支援為，並且加入宜蘭三星蔥絲，並搭配蕃茄、酸黃瓜等蔬菜，營造出濃郁的青蔥香氣，單堡售價129元，套餐售價169元，僅限宜蘭店販售。
隨著傳統民俗月到來，自8月13日至8月19日期間，漢堡王也推出7款商品買1送1的限時優惠。包括有蒜香起士牛肉堡、華鱈魚堡等新品，還有花生脆雞堡、經典脆雞堡、薯條（中）、洋蔥圈（大）、大杯可樂，最高現省99元。每品項限購2份，適用於臨櫃點餐、官網國王快訂外帶外送等服務。
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