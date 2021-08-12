治療股骨頭壞死的福音 非侵入性水震波找回好身手

一位50多歲的壯年男子兩個多月前意外受傷後，一直感覺腰痛及右髖部痠痛不適，又因職業關係需有矯健行動力，卻因痠痛而「卡、卡」。起初他赴「活力得中山脊椎外科醫院」接受內視鏡手術成功治療腰部神經壓迫，但髖部卻依然疼痛，幸好經該院院長楊椒喬醫師細心專業診斷揪出他的髖關節股骨頭缺血性壞死，並建議他接受非侵入性的高劑量水介質震波治療，促進修復壞死組織，以期達到降低疼痛，找回行動力，提高工作效率。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬醫師指出，剛開始患者是脊椎神經壓迫才到院治療，經小傷口的脊椎內視鏡手術後，腰痛雖已明顯改善，但患者反應其右髖部、右大腿外側及右臀部卻依然持續疼痛。

院長楊椒喬醫師指出，髖關節股骨頭缺血性壞死初期較難經由X光檢查判斷，通常是壞死程度嚴重到需接受髖關節置換術才能由X光判斷。但因病患主訴臀部痠痛已造成行走不便，甚至影響工作表現，讓患者十分困擾，因此進一步安排他接受核磁共振檢查，以查明病因，這才確診他為右髖關節股骨頭缺血性壞死。

由於患者剛接受過腰部手術，楊椒喬院長表示，在治療上，傾向於短期內不再手術為原則，因而建議他接受非侵入性的水介質震波治療，水介質震波能促進修復壞死組織，促進血流供給，達到降低疼痛，恢復原本行動力，讓患者在工作或生活時，不因疼痛而行動「卡、卡」。療程上，建議患者接受為期8-10次，每月一次約8,000發的高劑量震波治療，患者已在持續接受治療中。

對於髖關節股骨頭缺血性壞死的患者而言，楊椒喬醫師指出，嚴重者會建議患者接受髖關節置換術，而患者則須面對關節置換術的手術風險及預後時間比較長的問題。水介質震波是這類患者不需手術的新選擇，也是一大福音。