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台灣好行恢復部分班次 溪頭日月潭清境線逐步迎接遊客

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台灣好行宣布南投縣溪頭、日月潭、清境等風景區班次，本周起開始陸續恢復正常。記者黑中亮／攝影
台灣好行宣布南投縣溪頭、日月潭、清境等風景區班次，本周起開始陸續恢復正常。記者黑中亮／攝影

先前受國內新冠肺炎疫情影響，南投縣內各客運旅運都有大減班的情況，好不容易等到疫情警戒降至第二級，台灣好行宣布南投縣溪頭日月潭、清境等風景區，本周起開始陸續恢復正常，南投監理站表示，為避免運輸資源浪費，各客運公司各路線雖仍有減班情形，但包括南投縣轄公車3路、彰化縣轄公車9路、10路，也都恢復部分往返溪頭班次。

因應中央流行疫情指揮中心宣布降級解封，台灣好行為迎來久違的遊客，台灣好行6883溪頭線，台中到溪頭（經高鐵台中站）調整為每日12班次，6801線日月潭－水里－集集－竹山－溪頭，調整為每日6班次，6670台灣好行日月潭線，台中－高鐵台中站－草屯－埔里－日月潭調整為每日35班次。

南投客運表示，「台中至溪頭」與「台中至日月潭」原本是客運業者最熱門的路線，特別是每天的前幾班次，一般都是班班客滿，但隨著疫情持續，原本只有前3班還有人搭乘，但接下來的班次都少得可憐，去年不得不作出減班的措施。

此外，台灣好行清境線也開始恢復6658埔里－翠峰線，調整為每日行駛4班次、6659埔里－松崗線，調整為每日行駛2班次、6664埔里－清境農場線，調整為每日行駛4班次；

南投監理站指出，後續仍滾動檢討路線減班情形，視疫情適時要求客運業者調整班次數，並注意路線排隊動線人潮聚集狀況，隨時增班疏運乘客，避免出現群聚候車外，民眾如欲前往溪頭或日月潭地區可利用「公路客運即時動態資訊網 」查詢班次及時間。 https://www.taiwanbus.tw/eBUSPage/default.aspx

台灣好行宣布南投縣溪頭、日月潭、清境等風景區班次，本周起開始陸續恢復正常。記者黑中亮／攝影
台灣好行宣布南投縣溪頭、日月潭、清境等風景區班次，本周起開始陸續恢復正常。記者黑中亮／攝影

溪頭 日月潭 疫情

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