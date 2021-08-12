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石虎生存危機再起 苗栗國有地讓售恐重創棲地
台灣一級瀕危動物石虎以苗栗通霄及造橋山坡農地為重要棲地，不過時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，該區域正透過產業創新條例欲設置26.8公頃的建順鐵工廠和約25公頃的冠軍磁磚廠，恐重創石虎棲地，近來各產業園區開發也凸顯依產創條例讓售國有地的不合理性，政府應將執行標準盡速入法，讓售國有土地必須實踐公平、公益、合理原則。
陳椒華表示，各地不斷發生業者透過產創條例取得土地開發產業園區案例，即使中央就個案提出國有地讓售原則報告，卻未完整入法，經濟部應盡快與依產創條例讓售國有土地涉及相關機關研議，確立原則與評估機制並入法。
台灣石虎保育協會秘書長吳佳其表示，冠軍磁磚與建順鐵工廠預計擴廠的土地包含國有地，開發單位打算使用產創條例申請讓售，但與林務局的石虎重要棲地評析圖資比對後，發現這些公有地位於石虎重要棲地，且冠軍磁磚主要通行的台13線路段前後，更是石虎路殺熱點，希望國產署不要讓售，把公共財變成企業的私有財。
苗栗自然生態學會老師洪維鋒表示，苗栗縣國土計畫已公告，冠軍磁磚和建順鐵工廠申請擴廠的土地，多是山坡地保育區的農牧用地或者是未編定土地，在苗栗縣國土計畫的功能使用分區也多為農業發展地區第一類或第三類，國有財產署的土地讓渡後的使用也應該要遵循國土計畫法的相關規定，看來冠軍磁磚與建順鐵工廠的使用目的並不符合農業發展地區的使用目的。
通霄環保協會理事陳祺忠說，如果產業的發展極具重要性，在以人為主的社會，石虎的權益勢必因此退縮，然而現在申請變更的產業，一個是鋼鐵廠、一個是磁磚廠，就產業類別與過去該工廠生產的產品上來看，在業界並非領頭羊也不具獨佔性，產創條例應要有認定標準，包含依據產業類別、產業規模來判定是否適用，兼具公益性與必要性。
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