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麟洋配悠遊卡遭網友罵「像喜帖」 開賣前緊急換設計

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
悠遊卡今一早緊急更換麟洋配套卡設計。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡今一早緊急更換麟洋配套卡設計。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡昨公布麟洋配的專屬悠遊卡套卡，其中一張卡面設計被許多網友罵醜，笑說「根本像喜帖」、「醜的很客觀」等。原定今天上午11點開賣麟洋配的專屬悠遊卡，悠遊卡公司今上午緊急宣布設計改款，舊款將不會對外販售。

悠遊卡公司表示，昨日公布「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡卡樣，馬上引發網友熱烈討論，並給予許多寶貴意見，聽見市場的聲音後，回頭與團隊討論並推出另一個版面，希望大家會喜歡。

悠遊卡公司指出，長期以來發行運動員的紀念悠遊卡，除了希望為選手精彩的旅程留下紀念之外，也積極滿足球迷朋友收藏的期盼，期盼在服務市場的同時，也能重視選手的心情及期待，並為運動產業的發展盡一份心力。這次在短時間內達成任務，由衷感謝選手與我們分享種種精彩的時刻、難忘的心情、最愛的擊球角度，以及每個善待他們的場地，期待透過卡片的發行，一起為麟洋配繼續加油、繼續喝采，並祝福他們繼續往下一個聖杯前進。

「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡自即日起至8月16日夜間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放預購，每套350元，限時不限量。

悠遊卡公司今最新公布的麟洋配悠遊卡設計。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司今最新公布的麟洋配悠遊卡設計。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司昨公布的麟洋配悠遊套卡設計，其中一張卡面挨批像喜帖，今早緊急更換，此款將不會開賣。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司昨公布的麟洋配悠遊套卡設計，其中一張卡面挨批像喜帖，今早緊急更換，此款將不會開賣。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡

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