一張圖看懂登山準備工作！沒帶這些東西別在疫情上山

疫情趨緩，各地山林也陸續開放，為恢復山林活動及保護環境，林務局邀集體育署、營建署、中華民國山岳協會等公私單位，共同研訂「台灣山林登山健行活動新冠病毒防疫自主檢核表」，從使用者角度訂定，作為台灣山林登山健行活動的防疫參考，鼓勵民眾透過表格逐項確認，自主檢核、落實防疫。

自主檢核表分成四大類24項，涵蓋事前規畫準備、活動前風險管理、裝備、活動中注意事項，內容包括檢視自己近14天內有無呼吸道症狀，是否確認山屋住宿申請許可，隊伍人數和組成成員的感染風險，是否攜帶口罩、酒精，準備好帶拋棄式用品下山用的垃圾袋，以及是否有避免共餐的方案等。

林務局表示，雖然各主管機關訂定有相關場所防疫指引，但登山健行活動因同時具有觀光旅遊、冒險探勘、運動健身、生活休閒等多重特性，活動範圍廣闊，不易由個別機關、個別場域指引中訂定全面性強制規範，以滿足所有防疫需求，因此參考日本、英國等國家由大規模疫情中逐步復甦的經驗，所發展出與登山健行有關的防疫準則，並徵詢山難搜救、醫學、登山活動等領域專家學者意見，共同研訂符合台灣山岳活動需求的防疫自主檢核表，作為民眾從事登山健行活動防疫準備依據。

林務局表示，自主檢核表以「使用者」為出發點設計自主性防疫守則，並站在預防優先的角度，提供民眾可自主落實的防疫參考，並配合各登山路線管理單位場域防疫指引，在親近山林時也能避免染疫。自主檢核表的詳細內容，可至台灣山林悠遊網（ https://recreation.forest.gov.tw/ ）查詢下載。