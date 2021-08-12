快訊

林口包子店兩個月電費38萬元 台電勘查結果出爐

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

一張圖看懂登山準備工作！沒帶這些東西別在疫情上山

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣山林登山健行活動新冠病毒防疫自主檢核表。圖／林務局提供
台灣山林登山健行活動新冠病毒防疫自主檢核表。圖／林務局提供

疫情趨緩，各地山林也陸續開放，為恢復山林活動及保護環境，林務局邀集體育署、營建署、中華民國山岳協會等公私單位，共同研訂「台灣山林登山健行活動新冠病毒防疫自主檢核表」，從使用者角度訂定，作為台灣山林登山健行活動的防疫參考，鼓勵民眾透過表格逐項確認，自主檢核、落實防疫。

自主檢核表分成四大類24項，涵蓋事前規畫準備、活動前風險管理、裝備、活動中注意事項，內容包括檢視自己近14天內有無呼吸道症狀，是否確認山屋住宿申請許可，隊伍人數和組成成員的感染風險，是否攜帶口罩酒精，準備好帶拋棄式用品下山用的垃圾袋，以及是否有避免共餐的方案等。

林務局表示，雖然各主管機關訂定有相關場所防疫指引，但登山健行活動因同時具有觀光旅遊、冒險探勘、運動健身、生活休閒等多重特性，活動範圍廣闊，不易由個別機關、個別場域指引中訂定全面性強制規範，以滿足所有防疫需求，因此參考日本、英國等國家由大規模疫情中逐步復甦的經驗，所發展出與登山健行有關的防疫準則，並徵詢山難搜救、醫學、登山活動等領域專家學者意見，共同研訂符合台灣山岳活動需求的防疫自主檢核表，作為民眾從事登山健行活動防疫準備依據。

林務局表示，自主檢核表以「使用者」為出發點設計自主性防疫守則，並站在預防優先的角度，提供民眾可自主落實的防疫參考，並配合各登山路線管理單位場域防疫指引，在親近山林時也能避免染疫。自主檢核表的詳細內容，可至台灣山林悠遊網（ https://recreation.forest.gov.tw/ ）查詢下載。

疫情 口罩 酒精

延伸閱讀

考國考注意!考試院修正試場規則 違防疫措施恐扣分扣考

基隆防疫策略北部第二高 林右昌：疫苗打得快、市場管得緊

國家公園步道系統分級出爐 盼提升高山活動安全

台南中元普度寺廟須送防疫計畫 納骨塔祭拜不開放

相關新聞

聽到市場聲音 麟洋Taiwan in悠遊卡新版面亮相

「麟洋配」的人氣果然驚人。悠遊卡公司昨(11)日公布「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡卡樣，馬上引發網友熱烈討論，並給...

英仙座流星雨要來了！這時段每小時110顆 各地天氣曝

英仙座流星雨要來了！中央氣象局說，今晚9時起到明天清晨4時，預測是極大期的期間，每小時可以看到110顆，平均1分鐘1到2...

白家綺談第四胎哺育哽咽 脫口老公不是神隊友

今年國際母乳周，國健署找來「四寶媽」演員白家綺擔任母乳哺育大使，事實上，她在今年3月初才剛生下第四胎女兒小朵拉。回憶起餵...

未來一周盛行西南風 這2天中南部雨勢更明顯

今天雲量依舊偏多。中央氣象局說，今晨南部已有短暫陣雨，中午過後各地山區、近山區平地還有大台北地區，留意午後雷陣雨。氣象局...

星宇航空9月23日開航新加坡 每周2班、10月變3班

星宇航空今天宣布，將於9月23日開闢桃園-新加坡航線，即日起正式開賣。

雲林燒煤量快趕上中火 環團立院籲無煤六輕

立委蔡壁如、陳椒華與台灣健康空氣行動聯盟等環團今天在立法院舉辦記者會，指出雲林六輕去年燒煤量高達1261萬公噸，快追上台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。