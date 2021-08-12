太管處獎助學金開辦13年 嘉惠3183學子最高1萬元

太魯閣國家公園管理處開獎學金獎助周邊社區學生，到去年為止，已嘉惠3183名優秀學生，今年邁入第13年，下月將受理申請，只要設籍周邊，國小高年級到研究所，都可提出申請，審核通過者，獎金從1萬元到1千元不等。

太魯閣國家公園位於花蓮縣秀林鄉，周邊社區居民以太魯閣族為主，太管處從民國98年開辦獎助學金，鼓勵優秀學生，也培育各領域人才，到去年為止，有3183名學生審核通過獲得獎助。

太管處表示，今年獎助學金將於下月1日至30日受理申請，只要設籍在太魯閣國家公園轄區及周邊社區，包括花蓮縣秀林鄉佳民、景美、秀林、富世、崇德、和平等村；南投縣仁愛鄉榮星、翠華、力行、大同、合作、精英等村，以及臺中市和平區平等里，設籍時間2年以上，就讀國小5、6年級到研究所，都可提出申請。

審核標準是學業及操性成績優異、錄取大專，或具有特殊才藝。通過者，國小學生每人獎學金1000元、國中2000元，高中3000至5000元，大專及研究所6000至8000元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為6000至1萬元整，太管處將依實際預算額度調整獎助學金及人數分配。

簡章與申請表可上上太魯閣國家公園官網( https://www.taroko.gov.tw/News_Content.aspx?n=5402&s=235498 )下載，或向相關村里辦公室索取，今年一律採取郵寄申請，填寫申請表及備妥相關文件，下月1日至30日，寄到「972花蓮縣秀林鄉富世村富世291號，太魯閣國家公園管理處解說教育課收」，郵戳為憑。