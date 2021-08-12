白家綺談第四胎哺育哽咽 脫口老公不是神隊友

今年國際母乳周，國健署找來「四寶媽」演員白家綺擔任母乳哺育大使，事實上，她在今年3月初才剛生下第四胎女兒小朵拉。回憶起餵養新生兒的過程，白家綺忍不住哽咽提到，老公看自己那麼辛苦，就叫自己不要親餵了，考量哺餵母乳好處多，即使達成餵養默契前的過程很辛苦，但在心中的堅持下，還是選擇持續以母乳哺育。她也脫口，其實老公吳東諺不是神隊友，而是「神隊長」。

國健署今天舉辦「母乳哺育你我一同守護」記者會，支持媽媽們哺餵母乳，共同攜手關懷寶寶的健康。

擔任大使的白家綺分享，白媽媽也是堅持餵母奶，而自己生過四個小孩也知道母乳的好。她認為，女性分泌乳汁是愛的傳承，且依據育兒四次經驗，喝母乳孩子比較不容易生病，更能有效預防過敏體質。因此，即便工作再忙碌，一有時間一定盡量親餵。

白家綺說，老公吳東諺在育養新生兒的過程中，秉持著「Happy wife , happy life.」的心態，除感謝她生小孩的辛勞外，同時也實際付出行動，包含主動分擔家務，整理寶寶的大小事，更享受育兒過程。她也鼓勵媽媽們，滴滴辛勞，會化為點點幸福。

針對哺育母乳的好處，台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理說，母乳就像寶寶的第一根預防針，如同一份禮物賜予寶寶抵抗力，就算是一顆彈珠的大小也很足夠。在餵孩子喝奶時，爸媽都需盡量給予眼神、肌膚接觸，讓寶寶能夠聽到心跳聲，更能增加安全感；而她碰過的新手媽媽最擔心，親餵要間隔多久才不會餓到孩子？楊說，只要看到寶寶有做吸吮的動作即可哺餵。

另國外研究發現，當男性申請陪產育嬰假，他們的嬰兒可能會持續哺乳到2個月、4個月甚至6個月；而根據國健署107年全國母乳哺育率調查顯示，產婦在哺乳期間最希望獲得支持前三名為「家人給我精神上的支持」、「家人能幫忙照顧嬰兒」、「有人教我如何哺乳」。

國健署提供4招讓奶爸化身神隊友，署長吳昭軍說，首先是，學習協助母乳哺育，研究顯示，參與母乳哺育的爸爸，能增加媽媽哺育母乳意願；其次，提供情感支持，用關愛、鼓勵減少焦慮；第三、爸爸可以主動分擔家務；最後，多陪陪孩子更能增進親子關係。