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林姿妙不滿會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 王國材回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材等人昨前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供
交通部長王國材等人昨前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供

交通部長王國材昨天到宜蘭會看高鐵宜蘭站站址，卻未通知宜蘭縣政府，宜蘭縣長林姿妙今天表達不滿，認為不應跳過地方，希望高層真正做到中央、地方一條心。對此，王國材表示，昨天純工程技術討論，方案更明確會拜會縣府。

王國材昨天率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人到宜蘭視察了解高鐵宜蘭站的工程拆遷等問題，宣布就綜合考量開發潛力、民眾轉乘便利性、拆遷需求與鐵路高架工程介面等因素評估，四候選車站中，目前重點為「四城」、「宜蘭」等二個方案，而非縣政中心和羅東站。而根據本報掌握，交通部內部偏向四城方案，認為高鐵延伸宜蘭的站址，應該要找個地方好好開發，不要陷在舊市區裡。此外，南港－四城經費約1650億，南港－宜蘭則是1760億，兩者相差逾100億。

消息曝光後，縣府一早就接到很多縣民關心電話，林姿妙表示， 高鐵延伸到宜蘭是縣民希望，也是縣政推動重點，大家都很期盼知道地點在哪裡，但昨天中央到宜蘭會勘卻沒有通知縣政府，縣民都很著急，認為縣府如此打拚爭取，應該是中央與地方一條心，全力促成趕快定案。希望今後交通部重大建設通知縣政府共同到場討論，表達反映縣民的心聲，不要跳過地方政府。

對此，王國材說，昨天純工程技術討論，是交通部內部行程，外部的人都沒有通知。方案更明確會拜會縣府。

高鐵延伸宜蘭 王國材 林姿妙

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