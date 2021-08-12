快訊

林口包子店兩個月電費38萬元 台電勘查結果出爐

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

憂疫情延後拿藥？醫師：控血糖與患新冠病毒死亡率有關

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍。圖／奇美醫院提供
奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍。圖／奇美醫院提供

患有糖尿病的王姓病友一直是控糖模範生，但因害怕新冠肺炎疫情，延後拿藥，導致沒有續用糖尿病用藥，再次到醫院已是血糖高到高血糖高滲透壓狀態送來急診。醫師表示，延後拿藥、不規則用藥已成為疫情爆發後常見的醫療窘境，「血糖機是糖尿病友可靠的幫手」，可在家準確知道自己血糖狀態，幫助飲食控制及增加運動動機。

「出門增加染疫風險，但慢性病尤其糖尿病照護不良會大幅增加染疫、住院後死亡風險」，奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍，而且風險與平常控制的血糖狀態、糖化血色素、血糖變異度都呈現高度相關。

葉乃誠指出，由大數據顯示，不管是第1型還是第2型糖尿病，平日血糖控制的情況與罹患新冠病毒後的死亡率有關，因此穩定持續的慢性病、糖尿病藥物控制、規律回診以及維持規律的生活、定時定量的飲食、適度運動很重要，在家可做室內體操、伸展、抗阻力運動，同時控制體重。

葉乃誠說，有些病友在家久了，常飲食過量、缺乏運動導致血糖上升而不自知，國際標準組織認證的血糖機是病友可靠的幫手，可以在家準確知道自己血糖的狀態。

另外，新冠病毒也會造成胰島素阻抗及胰島ß細胞分泌胰島素功能下降，進一步加重酮酸中毒風險，葉乃誠建議，若是在隔離或染病期間，應了解酮酸中毒的症狀，頻繁監測血糖，甚至可買機器偵測血中酮體，足量的水分及進食身體所需的碳水化合物才能有效降低酮酸中毒風險；困難控制糖尿病病人，胰島素是控糖利器。

糖尿病 中毒

延伸閱讀

高齡，有糖尿病、高血壓，如何避免肺炎重症？

88歲阿嬤也能執行168斷食，甩肉10公斤、血糖血脂都下降！營養師教一道「不挨餓的瘦身菜單」

低GI飲食減肥怎麼吃？ 專家解密「變瘦關鍵」：少了它小心更胖

糖尿病患新冠確診重症比例高3倍 醫揭背後原因

相關新聞

聽到市場聲音 麟洋Taiwan in悠遊卡新版面亮相

「麟洋配」的人氣果然驚人。悠遊卡公司昨(11)日公布「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡卡樣，馬上引發網友熱烈討論，並給...

英仙座流星雨要來了！這時段每小時110顆 各地天氣曝

英仙座流星雨要來了！中央氣象局說，今晚9時起到明天清晨4時，預測是極大期的期間，每小時可以看到110顆，平均1分鐘1到2...

白家綺談第四胎哺育哽咽 脫口老公不是神隊友

今年國際母乳周，國健署找來「四寶媽」演員白家綺擔任母乳哺育大使，事實上，她在今年3月初才剛生下第四胎女兒小朵拉。回憶起餵...

未來一周盛行西南風 這2天中南部雨勢更明顯

今天雲量依舊偏多。中央氣象局說，今晨南部已有短暫陣雨，中午過後各地山區、近山區平地還有大台北地區，留意午後雷陣雨。氣象局...

星宇航空9月23日開航新加坡 每周2班、10月變3班

星宇航空今天宣布，將於9月23日開闢桃園-新加坡航線，即日起正式開賣。

雲林燒煤量快趕上中火 環團立院籲無煤六輕

立委蔡壁如、陳椒華與台灣健康空氣行動聯盟等環團今天在立法院舉辦記者會，指出雲林六輕去年燒煤量高達1261萬公噸，快追上台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。