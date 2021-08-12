減煤捉小放大？雲林燒煤量快趕上台中 環團籲無煤六輕

雲林縣去年燒煤量高達1261萬公噸，快追上台中市的1271.9萬，中部環團今天在立法院舉辦記者會批評，六輕燃煤量接近一座中火，包括麥電3部燃煤機組及台塑化3廠16部汽電共生機組，其中麥電已承諾2025年煤轉氣，但汙染更大的台塑化汽電共生機組卻未有轉型規畫，質疑政府減煤政策「捉小放大」，呼籲盡快達成「無煤六輕」。

立委蔡壁如指出，2018年至2020年台中市用煤量減少將近四分之一，反觀雲林縣用煤不減 ，2020年用煤量1261萬公噸快追上台中市的1271.9萬，麥寮電廠汙染量占雲林全縣五分之一，台塑排碳量更占全國四分之一，應負起企業社會責任積極減碳。麥寮港接收站雖不能直接替代在大潭的三接接收站，但2025年就可以減少整體空汙且穩定電力供應，是三接遷址的輔助方案。

立委陳椒華指出，台塑化麥寮汽電共生發電自用或銷售，卻未列在能源轉型路徑、規畫轉燃氣，導致燃煤量變大，且既然要在雲林興建天然氣接受站，就應先減少雲林汙染，優先供氣促成雲林離島式基礎工業區全面脫煤。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，雲林六輕2019年燃煤超過1204公噸，接近一座中火燃煤量，其中麥電燃煤超過396公噸，約為三分之一座中火，台塑化16座汽電共生機組燃煤量超過807公噸，是中火的六成七。為搶救中彰雲投數百萬居民健康，支持在麥寮港南碼頭興建天然氣接收站，但前提是優先供氣給台塑化汽電共生機組，讓台塑化全面煤轉氣，和麥寮電廠在2025年前達標「無煤六輕」。

六輕傷害聯合求償自救會長黃源河說，雲林人長年被迫呼吸「地下中火」的六輕煤毒， 台塑化卻是減煤能源轉型的化外之地，經濟部應回答國家減煤政策為何在空汙嚴重的雲林「捉小放大」，除了推動麥電3個燃煤機組轉型，更大的台塑化16部燃煤機組更應脫煤。

雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安表示，麥寮港南碼頭將開發天然氣接收站，但港口是國家公共財，應該由具有工業港管轄權的經濟部工業局依法變更規畫，而不是讓麥寮港公司使用，且由經濟部主導更能確保六輕台塑化加速全面煤改氣。

耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源說，雲林縣為台灣農漁產業大縣，20多年來承受六輕石化擴張及燃煤之毒，從西瓜瘋欉、花生黑殻、文蛤暴斃到漁源枯竭，庶民健康及農漁產業收益都與六輕長年高汙染帶來的傷害息息相關，唯有六輕脫煤、麥電轉型才能恢復雲林農漁産業的永續發展。