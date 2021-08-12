快訊

林口包子店兩個月電費38萬元 台電勘查結果出爐

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星宇航空9月23日開航新加坡 每周2班、10月變3班

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空將開航新加坡。圖／星宇航空提供
星宇航空將開航新加坡。圖／星宇航空提供

星宇航空今天宣布，將於9月23日開闢桃園-新加坡航線，即日起正式開賣。

星宇說，近日新加坡鬆綁台灣旅客入境隔離措施，即超前部署東南亞航網布局，為商務旅客、台商及僑民等打造最安全舒適的飛航旅程，同時提供便利快速的貨運服務。

星宇表示，新加坡為亞洲經濟及航運重鎮，疫情前更是台人東南亞旅遊勝地。近期新加坡及台灣兩地疫情控制得宜，且新加坡全國疫苗接種覆蓋率高。

星宇說，根據新加坡政府公告，即日起凡出發前21日皆停留於台灣之旅客，即可申請航空通行證（ATP），抵達新加坡機場後PCR採檢陰性即無需隔離，入境後可於當地自由活動，故規畫開航新加坡航線為有商務差旅及返鄉探親需求的旅客，提供最安心舒適的搭機選擇。

星宇說，自9月23日起，每周二、四飛航桃園-新加坡航線，10月起增為每周二、四、六飛航，詳細購票及班表資訊，可至星宇航空官網查詢。

星宇目前以A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等八個航點。

時刻表。圖／星宇航空提供
時刻表。圖／星宇航空提供

新加坡 航線

延伸閱讀

日經：新加坡加碼半導體投資 要追上台韓還有一段距離

別再蹺家囉！ 北市動物園小食蟻獸「紅豆」搬去新加坡

李顯龍駁東升西降 林毅夫指中國勝美國

新加坡上修今年GDP成長達7% 經濟將隨疫苗普及逐步解封

相關新聞

聽到市場聲音 麟洋Taiwan in悠遊卡新版面亮相

「麟洋配」的人氣果然驚人。悠遊卡公司昨(11)日公布「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡卡樣，馬上引發網友熱烈討論，並給...

英仙座流星雨要來了！這時段每小時110顆 各地天氣曝

英仙座流星雨要來了！中央氣象局說，今晚9時起到明天清晨4時，預測是極大期的期間，每小時可以看到110顆，平均1分鐘1到2...

未來一周盛行西南風 這2天中南部雨勢更明顯

今天雲量依舊偏多。中央氣象局說，今晨南部已有短暫陣雨，中午過後各地山區、近山區平地還有大台北地區，留意午後雷陣雨。氣象局...

星宇航空9月23日開航新加坡 每周2班、10月變3班

星宇航空今天宣布，將於9月23日開闢桃園-新加坡航線，即日起正式開賣。

白家綺談第四胎哺育哽咽 脫口老公不是神隊友

今年國際母乳周，國健署找來「四寶媽」演員白家綺擔任母乳哺育大使，事實上，她在今年3月初才剛生下第四胎女兒小朵拉。回憶起餵...

林姿妙不滿會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 王國材回應了

交通部長王國材昨天到宜蘭會看高鐵宜蘭站站址，卻未通知宜蘭縣政府，宜蘭縣長林姿妙今天表達不滿，認為不應跳過地方，希望高層真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。