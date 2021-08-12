星宇航空9月23日開航新加坡 每周2班、10月變3班

星宇航空今天宣布，將於9月23日開闢桃園-新加坡航線，即日起正式開賣。

星宇說，近日新加坡鬆綁台灣旅客入境隔離措施，即超前部署東南亞航網布局，為商務旅客、台商及僑民等打造最安全舒適的飛航旅程，同時提供便利快速的貨運服務。

星宇表示，新加坡為亞洲經濟及航運重鎮，疫情前更是台人東南亞旅遊勝地。近期新加坡及台灣兩地疫情控制得宜，且新加坡全國疫苗接種覆蓋率高。

星宇說，根據新加坡政府公告，即日起凡出發前21日皆停留於台灣之旅客，即可申請航空通行證（ATP），抵達新加坡機場後PCR採檢陰性即無需隔離，入境後可於當地自由活動，故規畫開航新加坡航線為有商務差旅及返鄉探親需求的旅客，提供最安心舒適的搭機選擇。

星宇說，自9月23日起，每周二、四飛航桃園-新加坡航線，10月起增為每周二、四、六飛航，詳細購票及班表資訊，可至星宇航空官網查詢。