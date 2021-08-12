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「麟洋配Taiwan IN」悠遊卡美學、設計引熱議！聲量超車一卡通近3倍

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：FB/悠遊卡一卡通

文／閻芝霖

東奧羽球男雙金牌得主李洋、王齊麟光榮回台，不只人爆紅，決勝分畫面「Taiwan IN」也吸引大批廠商、品牌製作周邊，悠遊卡公司11日推出的「麟洋配TaiwanIN」套卡，卻被網友嫌棄「無美感」，更有網友與一卡通出的「Team Taiwan IN」與之比較，從兩者的網路聲量來看，雖然悠遊卡的討論主題大多聚焦在批評設計，但也為他們帶來更多討論熱度。

▲悠遊卡推出「麟洋配」主題的紀念卡，設計引起網友熱議

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/07/31-2021/08/11)

同推「TaiwanIN」主題交通卡！悠遊卡聲量超車一卡通近3倍

悠遊卡在11日發布「麟洋Taiwan in悠遊卡」預購貼文，自8月12日起於四大超商開放限時預購，每套350元，以麟洋兩人的照片、似顏繪作為主視覺，結果一亮相便被網友嫌棄。比較一卡通與悠遊卡的聲量發現，同樣以「TaiwanIN」為主題設計紀念卡，悠遊卡的聲量高出一卡通近3倍。

一卡通在8月6日推出「TaiwanIN一卡通」，設計重點清楚，以球場綠配上羽毛球呈現，簡約設計引起網友好評，且這款一卡通雖然售價200元，但其中100元給重點培訓運動選手的學校，作為訓練經費或參賽經費使用，也博得網友讚賞。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》可以發現在8月11日悠遊卡推出新卡後，也帶動一卡通討論度達747筆，原因是網友紛紛比較兩組視覺差異，直呼「沒有比較沒有傷害」，但有網友認為，有可能悠遊卡將TA設定在長輩「擲筊那個就是長輩會愛的風格啊」。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/07/31-2021/08/11)

悠遊卡討論聚焦「設計」、「美感」！李洋緩頰：我覺得很可愛

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，悠遊卡的討論大多聚焦在「設計」、「美感」、「風格」、「質感」等主題，網友直呼「設計慘不忍睹」、「沒有美感」、「以為是明星三缺一跟悠遊卡的聯名」，李洋本人也在該貼文下面緩頰「我覺得很可愛喔！設計我們都有先看過」，引起超過4867筆討論。 

網友表示「雖然真的覺得設計沒有很ok，但還是很有紀念價值」、「還是會買來收藏」，不過也有網友無奈表示「這套真的先Pass」、「如果賣得不好，真的是設計的問題，跟主角無關」。

image source：FB/悠遊卡


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月31日至2021年08月11日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『一卡通、悠遊卡』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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一卡通 悠遊卡

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