未來一周盛行西南風 這2天中南部雨勢更明顯

今天雲量依舊偏多。中央氣象局說，今晨南部已有短暫陣雨，中午過後各地山區、近山區平地還有大台北地區，留意午後雷陣雨。氣象局還說，今起一周都吹西南風，其中以明後天偏強，將為中南部帶來更明顯水氣。

氣象預報員李孟軒說，今天清晨由於西南風跟海陸風輻和效應，南部有局部短暫陣雨，中部沿海清晨也有降雨，其中台南時雨量超過50毫米，氣象局一度發布豪雨特報，目前則趨緩。

李孟軒說，台灣在高壓西側，今天台灣上空雲量仍偏多，但主要以中高層雲系為主，還是有透光情形。午後各地山區、近山區平地、大台北地區都有午後雷陣雨發展。

李孟軒說，今天降雨分布，白天定量降雨範圍廣，要留意午後雷陣雨發展，伴隨雷擊強陣風。晚上部分，各地山區還是會有持續性降雨現象，但跟白天比雨勢趨緩，但要留意午後雷陣雨在山區發展可能比較晚。

李孟軒提醒，連日降雨，山區會有土石鬆動現象，且午後雷陣雨發展旺盛，要留意溪水暴漲明顯。

溫度方面，李孟軒說，預計今天高溫北部、東半部33到34度，中南部、花東則是31到32度，沒下雨時間還是偏悶熱。

李孟軒說，未來一周台灣吹西南風，明後兩天因為西南風偏強，帶來水氣比較多，迎風面中南部一整天有短暫陣雨或是雷雨，尤其清晨到上午雨勢明顯。各地山區、大台北地區則同樣留意午後雷陣雨。此外，明後天北部、馬祖、東南部沿海空曠地區會有八到九級強陣風。

李孟軒說，下周日到下周三太平洋高壓勢力增強，西南部水氣有減少趨勢，清晨到上午中南部還是會有斷續短暫陣雨現象，北部、各地山區同樣留意午後雷陣雨、短延時強降雨。