40年前胃切了一半今解黑便 醫檢查是「殘胃癌」引起

一名74歲男性40年前因消化道出血，接受手術切除一半的胃，最近卻出現解黑便、噁心等症狀，赴醫檢查發現之前手術的胃腸吻合處有一腫瘤，切片證實為殘胃癌，恐有生命危險，所幸經手術將殘留的胃及腫瘤切除，並搭配化學治療及標靶藥物治療後，病情才穩定下來，目前仍持續追蹤。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師江承源表示，過去由於內視鏡技術不普及，且消化道疾病經常無藥可醫，當面臨消化道出血的問題時，醫師通常會選擇手術切除，隨著30年來內視鏡技術發展，內視鏡同時具備檢查和手術的功能，除了觀察診斷外，由於內視鏡可加裝工作管腔，加入各種器械，一旦醫師發現病灶時，不僅可以切取組織樣本，以供切片檢查，也能取出體內的異物。

一般外科醫師葉俊杰說，所謂殘胃癌是胃癌的一種，是指胃或十二指腸良性疾病，而切除部分的胃達5年以上，由剩餘的胃發生的原發性癌症，據統計殘胃癌佔胃癌的1%~5%，好發於男性，平均發病年齡約65歲，而殘胃癌發生的時間，平均在胃部手術術後13~19年。根據研究，胃部手術術後20年以上，發生殘胃癌的機率更比一般人高6~7倍。

至於手術切除後剩下的胃，之所以會發生癌症，是因為胃部分切除或迷走神經切斷後，胃呈現低酸或無酸狀態，使得胃泌素分泌下降，導致保護胃部的黏液減少，胃黏膜會逐漸萎縮。

若加上患者術後常吃煙燻、醃漬類食物，硝酸鹽經腸胃內某些細菌還原成亞硝酸鹽，再與其他胺類形成硝酸胺、亞硝酸胺，有利於細菌在胃部繁殖，就會增加亞硝酸胺類的物質在胃部生成。

葉俊杰說，殘胃癌的治療以根除性手術為主，術後輔以化學治療或放射治療，甚至使用標靶藥物，殘胃癌與多數胃癌類似，確診時多屬晚期，故預後不佳，當進展至第三期之後，5年存活率僅約14%，若能盡早發現病況，並接受根除性手術，通常治癒率可達50%。

他提醒，平時應注意腹部是否有不適症狀，減少攝取煙燻、醃漬類等含硝酸鹽類的食物，平時多吃蔬菜水果，適度規律運動，若曾因胃或十二指腸良性疾病接受部分胃切除的患者，務必每年接受胃鏡檢查，才能早期發現、早期治療。