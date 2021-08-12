中南部災損慘 農委會公告這5種資格申請現金救助免勘災

農損勘災身分有別。農委會昨晚深夜11時許發布這次災損現金救助勘查方式，公告內容明定部分農產品品項，以及有產銷履歷、投保農業保險、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫，或農委會農糧政策資訊管理系統登記有案者，申請天然災害現金救助可以免勘災，至於有多少人、多少比例可以免勘，農委會統計中。

南部豪雨成災，農損逼近5億，農委會公告彰化以南農業區全品項，以及台中、南投、苗栗、新竹、桃園地區部分品項，為農業天然災害現金救助及低利貸款區。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，這次連續豪雨成災，部分縣市是全品項公告為天然災害現金救助、低利貸款區，是這區域種植的農作物，農民都「有資格」可以申請現金救助，但仍需要當地公所人員到現場進行勘災，主要是需要人工到現場確認農田受損的程度究竟有沒有超過20%，以及申請的農民到底有沒有耕作事實。

此外，陳怡任表示，若是在地的農業試驗所或改良場，過去曾經到現場認定過災損、有過經驗，這次這樣大的雨量，資料庫已經客觀可證明，當地根本已經無須再確認，某品項作物全面受損就免現勘，以節省當地工作人力；但認定免刊的農產品品項或區域，土地仍必須是合法使用，魚塭、牧場必須要有養殖登記，若在違法土地上耕種養殖，不予救助。

他說，主要是考慮到基層公所、縣市政府的人力缺乏，若所有的人力都要去勘查確認，曠日廢時，加上這次連續豪雨災害很大，可以讓人力更有效運用；但比如種香瓜，有些農民種在戶外、有些是採用強固性溫室栽培，不見得會有損害，這種若提出災損現金救助申請，就必須到現場去確認究竟有沒有災損，沒有免勘的；農委會也有另外公告免勘的農產品品項，比如大面積泡水的西瓜、香瓜、木瓜等等，遇到這樣的豪雨，損失一定超過兩成，就不用去看了，節省時間。