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英仙座流星雨要來了！這時段每小時110顆 各地天氣曝

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
2020英仙座流星雨盛況。 圖／台北天文館提供
2020英仙座流星雨盛況。 圖／台北天文館提供

英仙座流星雨要來了！中央氣象局說，今晚9時起到明天清晨4時，預測是極大期的期間，每小時可以看到110顆，平均1分鐘1到2顆。天氣部分，氣象局說，今天雲量不多，各地都有看到機率。

根據氣象局資料顯示，英仙座流星雨是年度中最受歡迎的流星雨，出現於每年的7月17日至8月24日之間，今年極大期預估將發生在台灣時間的明天凌晨3時到4時之間 。輻射點位於正天頂時，在天空無雲無視障且所見極限星等為+6.5等的狀況下，每小時可以看到110顆。

氣象局說，台灣的8月中旬，英仙座流星雨的輻射點於晚間9時前後升起，清晨4時位於北北方仰角50度處。今天晚間9時過後月亮西沒，因此在9時輻射點升起後，從英仙座流星逐漸出現至明天天亮前的整個觀測時段並未受月光影響，條件極佳。

氣象局說，尤其在明天凌晨3至4時的時段，因是預測的極大期期間，所以有機會在這個小時見到近百顆流星。台灣民眾想觀賞這次流星雨，可於今晚9時過後至明天天亮前，於「少光害」且「視野廣」的地方觀看。流星的出現並不限於任何方位，亦即夜空中的任何角落均有可能看到隨機出現的流星。

氣象局天文站主任鄭俊岳說，台灣目前已經在英仙座流星雨軌道裡，今天晚到明晨1小時可以看到100到110顆，平均每分鐘1、2顆，輻射點到正天頂的時候，天空乾淨的話沒有遮蔽就看的到。

對於今天的天氣，氣象預報員陳伊秀說，清晨到上午雲層才會比較多，應該入夜雲層不會那麼多，只有中高層薄薄的雲，看到機率比碰運氣稍微好一點，不至於太差，基本上各地都有機會。山區的話要看午後對流發展狀況，像是昨天對流影響就到比較晚。此外，各地下雨機率也不高，降雨主要集中清晨，夜晚幾乎不會受降雨影響觀測。

不過，資深氣象預報員李孟軒在稍早記者會上指出，今晚還是偏西南風，迎風面中南部雲量偏多，尤其南部有降雨現象，預計中南部看到流星雨機率偏低，比較好觀測地點是東半部跟北部，觀賞機率偏高，但中高層雲系整體還是有偏多現象。

中央氣象局說，今晚9時到明天清晨4時，是英仙座流星雨極大期，每小時可以高達110顆。圖／氣象局提供
中央氣象局說，今晚9時到明天清晨4時，是英仙座流星雨極大期，每小時可以高達110顆。圖／氣象局提供

氣象局 流星雨 輻射

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