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治療股骨頭壞死 不動刀也可以這麼做

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄這名中年男子，右側髖部股骨頭缺血性壞死，因剛動過手術不宜短期內動第二次刀，後來採用非侵入性的治療方式克服。記者王昭月／翻攝
高雄這名中年男子，右側髖部股骨頭缺血性壞死，因剛動過手術不宜短期內動第二次刀，後來採用非侵入性的治療方式克服。記者王昭月／翻攝

高雄50多歲男子兩個多月前意外受傷，醫師先替他治療腰部神經壓迫後，又揪出他的髖關節股骨頭缺血性壞死， 由於他剛動手術不久，短期內不宜再動刀，後來採用高劑量水介質震波療法替他修護壞死的組織，助他重新找回工作的行動力。

這名男子受傷後，腰部及右側髖部一直痠痛不適，工作時常因痠痛感到「卡、卡」，他先接受內視鏡手術治療腰部神經壓迫，但髖部疼痛並未緩解，醫院進一步檢查， 原來他的髖關節股骨頭有缺血性壞死。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬醫師說，髖關節股骨頭缺血性壞死，初期很難由X光檢查判斷，但因病患主訴，臀部的痠痛已造成行走不便，進一步安排進行核磁共振檢查，才確診出右髖關節股骨頭有缺血性壞死。

由於患者剛動過腰部手術，短期內不宜再動刀，因此建議採用非侵入性的水介質震波治療，促進血流供給，達到降低疼痛，恢復原本行動力。楊椒喬表示，髖關節股骨頭缺血性壞死的患者，嚴重的會建議置換髖關節，但手術具風險，預後時間也比較長，水介質震波是替代手術的另一項選擇。

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