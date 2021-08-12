午後雷陣雨注意雷擊閃電 彭啟明：局部地區短時強降雨

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天的午後雷陣雨，幾乎沿著中央山脈從北到南都有雨勢，部分也延伸到平地，其中降雨還是以屏東、高雄、南投及新竹最多，不少破百毫米的雨量，100毫米的雨量對台灣而言是很平常的雨量，但如果在一兩個小時內下完，這就是很猛烈的降雨，對行車安全及敏感脆弱區都是必須小心提防的。

彭啟明說，這周到周末都還是維持類似的天氣型態，午後雷陣雨務必要注意雷擊閃電，同時局部地區的短時強降雨，能避就避，除此之外，仍吹偏西南到南風，南部清晨在沿海附近仍因為海陸風環流和迎風面交會的有局部降雨，不過雨勢比起午後雷陣雨仍有些差距。

而在台灣東南方的小擾動，彭啟明說，發展條件較差，不過有機會沿著太平洋高壓邊緣勢力北上接近，對台灣沒有直接影響，但有機會提供一些水氣，讓午後雷陣雨更旺盛一些。

他說，在換日線附近的的低壓，則將沿著高壓的下緣持續往西走，有機會持續發展，目前離東亞陸地非常的遠，還不用太過關心會不會侵襲台灣，就算會接近也是一周後的事情，變動度還很高，稍微留意就可以。

台灣各地還是白天晴朗炎熱高溫，上午要注意陽光很強，近期中午高溫都還不算太高，高溫34-35度，但濕度偏高，悶熱感仍很強，中午前後依舊要防曬防中暑。

此外，針對全球氣候變遷的的評估報告，彭啟明說，雖然是全球性的，但台灣也是同樣會受到影響，甚至局部在地的衝擊更大，也建議可以收集台灣本地的數據，至少可以感受到過去20年台灣的氣候特性變化非常劇烈，如果推估到2030或是2040年時的情境，就已經可以看出和現在又有不同，各行各業都可以從這樣的資料中看到新的挑戰與機會，但必須立即、快速且全面的減碳，仍是必要的措施。