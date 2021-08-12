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各地上半天晴朗午後持續有雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣

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午後持續有雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
美國系集(GEFS)模式模擬熱帶低壓的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，行至東經130度時，南北分散程度已超過1000公里(左圖)；歐洲(ECMWF)系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬弱了許多，通過東經145度後，大多已無法繪出完整路徑(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
美國系集(GEFS)模式模擬熱帶低壓的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，行至東經130度時，南北分散程度已超過1000公里(左圖)；歐洲(ECMWF)系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬弱了許多，通過東經145度後，大多已無法繪出完整路徑(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周三太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定。

他說，太平洋高壓的沉降作用尚不足以抑制不穩定度的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。

今天各地上半天大多晴朗，應注意防曬高溫約可達35、36度。今天北部24至35度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至35度。

吳德榮說，越過換日線附近的熱帶低壓，美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度、關島附近，路徑開始分歧，行至東經130度時，南北分散程度已超過1000公里；歐洲(ECMWF)系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬弱了許多，通過東經145度後，大多已無法繪出完整路徑。

他表示，顯示出此熱帶低壓模擬的不確定性太大，進一步討論過早、無意義，要持續觀察。至於下旬西北太平洋的颱風活動如何？中旬的模擬既已無法確定，下旬的模擬更不可信，故再多的臆測，也是枉然。

吳德榮 防曬 高溫

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