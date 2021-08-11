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各部會消極面對氣候變遷 環團憂：台灣將拖垮全球減碳

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣版氣候變遷報告指出，台灣夏天將愈來愈長、冬天愈來愈短。本報資料照片
台灣版氣候變遷報告指出，台灣夏天將愈來愈長、冬天愈來愈短。本報資料照片

聯合國ＩＰＣＣ前天發布氣候報告引發關注，外界疾呼國內減碳腳步要加快，環團指出，2050淨零轉型是台灣一定要走的路，行政院應站出來統籌落實碳定價制度，否則若只有環保署重視氣候變遷，而放任各部會持續消極以對，台灣將會拖垮全球減碳工作。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，目前台灣的減碳工作上最主要卡在工具不明與部會消極，「如果只有環保署重視，台灣會拖垮全球減碳工作」，其中在有效碳定價部分，沒有碳定價就沒有辦法提高化石燃料成本、提升再生能源的競爭力，也沒辦法讓用電大戶們承擔相應的排碳成本與責任。

除了排碳大戶外，鄭楚忻說，台灣在制定碳定價上已經落後世界許多，目前為止溫管法修法還卡在環保署，甚至連碳定價的原則都不敢擬定。不論台灣要由環保署徵收碳費或由財政部擬定碳稅制度，最關鍵的是每噸碳的費額一定要夠高並符合國際水準，避免出口後又被收一筆碳關稅。

鄭楚忻呼籲，行政院應該負責統籌環保署和財政部，讓有效碳定價制度可以盡快落實，財政部也不應該再逃避責任，必須要站出來承擔。為了台灣產業國際競爭力和環境，政府應該要盡快將2050淨零排放目標入法，並制定有效碳定價，同時公布盤點已久的淨零排放路徑研究和社會大眾溝通。

鄭楚忻說，淨零轉型已經不是做不做得到的問題，而是一定要做，ＩＰＣＣ報告已經表明若不極端減碳，全球升溫肯定會超過2度以上，不可逆的環境衝擊將無法承擔，台灣也無法倖免。

減碳 環保署

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