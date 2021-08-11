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紓困或建設都應納入淨零思維 環團籲：部部都是減碳部

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
地球公民基金會副執行長蔡中岳。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會副執行長蔡中岳。圖／地球公民基金會提供

聯合國ＩＰＣＣ前天發布重磅氣候報告，我國研究也指出台灣暖化速度比全球平均快，減碳腳步刻不容緩。環團指出，無論是現在的紓困振興，或是未來各部會的建設及政策，都應該納入2050淨零碳排思維，從大政策端推動「氣候主流化」，達到「部部都是減碳部」。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，碳排放大部分跟電力有關，必須努力降低電力排碳係數，這牽涉五三二能源轉型能否達標，但再生能源若要加速建設需要更多社會溝通，政府已經持續進行相關工作，但問題是過去沒做導致現在的篳路藍縷，若早十年推動再生能源，現在可能早就已經解決社會溝通問題。他強調，政府不能因為看到阻礙就緩下來，反而要積極解決，且過程中「不能碾壓而是溝通」。

針對未來減碳重點，蔡中岳指出，2050淨零碳排入法可以作為國家轉型的大方向，但也應該將眼光拉近，談論2030該怎麼做，才能一步一步達成2050目標。政府要做的不是給一筆「減碳經費」，而是對於現在正在討論的紓困振興方案、或未來各部會的公共建設及各項政策，都應該納入2050淨零碳排的思維。

過去政府高喊「部部都是文化部」、「性別主流化」，蔡中岳說，這是政府為了引導各部會都要在乎文化及性別問題，如今氣候變遷及減碳思維也應該體現在所有公共建設及政策上，例如文化部辦活動就要思考怎麼做才可以減少碳排放，也許在過程中會面臨兩難，但要開始思考才有辦法改變，從大政策端推動「氣候主流化」，達到「部部都是減碳部」。

蔡中岳舉例，前陣子他到交通部公路總局開會討論蘇花安事宜，公總強調將會推動「減碳公路」，建設過程會盡量減少碳足跡，這當然值得肯定，但「減碳不只有工程面」，因為通車會誘導民眾開車、帶來更多車流，減少搭乘火車等大眾交通運輸的頻率，反而增加整體碳排放量，因此未來各項建設跟政策都要從整體評估，公部門思維必須徹底調整及改變。

蔡中岳說，先前因為疫情關係世界各國大舉振興政策，法國要求航空業者採用更乾淨的燃料、減少碳排才能獲得紓困補助，我國計程車業者先前也爭取紓困，政府其實應趁機會透過政策引導業者使用油電車或電動車，雖然業者可能會有所抱怨，但「政府應該往前走，不能只想到救急」。

減碳 碳排放 紓困振興

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