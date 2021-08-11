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高鐵延伸宜蘭「四城、宜蘭」站二選一 交部偏向這個

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供
交通部長王國材等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供

高鐵延伸宜蘭的站址遲未定案，日前傳出四站中，以「四城」與「宜蘭」站呼聲最高。交通部長王國材今天也前往兩站視察，了解工程技術與拆遷細節，不過仍要針對兩方案相關單位針對細節深入研究後，再召開會議討論才會做出決定。

事實上，根據本報掌握，交通部內部偏向四城方案，認為高鐵延伸宜蘭的站址，應該要找個地方好好開發，不要陷在舊市區裡。

交通部說，由於各界關切高鐵延伸宜蘭計畫於宜蘭端站址議題，王國材今率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。

交通部說，高鐵延伸宜蘭計畫現於綜合規畫期末報告階段，有關宜蘭端站址評估，鐵道局就綜合考量開發潛力、民眾轉乘便利性、拆遷需求與鐵路高架工程介面等因素評估，目前重點為「四城」、「宜蘭」等二個方案。

交通部說，「四城」方案屬於新市鎮開發， 可採兩種徵收方式，採一般徵收方式的拆遷量少，如採區段徵收，特定開發區472公頃土地內的居民可以參與開發，有助於新市鎮的發展。至於「宜蘭」方案和既有的車站共構，周邊已有成熟的商業發展，但拆遷量較大、聯外交通改善困難。

據悉，宜蘭車站方案用地因位於市中心，高鐵進入須拆除鐵路沿線69棟房屋，聯外交通易受現有市區路網限制，開發腹地也受到既有市區發展限制，可開發基地有限，且宜蘭到羅東鐵路高架化工程介面複雜。至於四城方案特定區約有472公頃，符合宜蘭發展軸線，可成為宜蘭新門戶，周邊人口密集度低，可辦理區段徵收，土地開發效益、聯外交通有優勢。且根據本報掌握，南港－四城經費約1650億。南港－宜蘭則是1760億。兩者相差逾100億。

交通部說，王國材指示，針對兩方案相關單位針對細節深入研究後，再召開會議討論。

交通部長王國材等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供
交通部長王國材等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供
交通部長王國材等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供
交通部長王國材等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供
交通部長王國材等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供
交通部長王國材等人前往「四城」、「宜蘭」等兩個車站視察，實地了解工程技術與拆遷細節。圖／交通部提供

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