大雨傷紅龍果花與果 產地批發價漲三成

7月31日起一連下9天大雨，全國紅龍果最二大產地的彰化縣，花朵與果粒受損嚴重，優質果粒平均1顆600公克，現在僅400公克，已有果農為了維持商譽，全面停止宅配。紅龍果本期開花和授粉都很不理想，預料1個月後的結果率不到五成，減產帶動價格上漲，產地批發價今天每公斤33元，比去年同期22元多三成，市價每台斤30元起跳。

彰化縣紅龍果栽培面積487公頃，全國第二大，其中以二林地區300公頃居全縣之冠。9天大雨為農地注入過多水量，紅龍果是仙人掌科植物，喜歡炎熱乾燥，大量雨水傷害紅龍果的開花與果實，根部與枝條也受損，但9天大雨過後又間歇大雨，忽雨忽晴，曬傷已經水傷的花與果。

二林鎮竹圍莊果園農民陳怡亭表示，紅龍果從5月採果到12月，原本夏季7、8兩月是盛產期，因大雨損傷紅龍果的花朵與果實，花爛、果實易裂，農民損失不貲，她為了維持商譽，停止宅配，二林鎮農會訂購100箱，只能出貨約一成，原本5天後才採收的果實，她今天提前採收。

農民擔心紅龍果繼續吸收水分而裂果，紛紛提前採收，甜度不變，但果粒較小，竹園莊優質紅龍果平均每顆600公克，現在平均每顆400公克。土壤過度潮濕，紅龍果的根部活化有難度，必須摘除部分花朵，控管結果數量讓紅龍果枝條和根部吸收養分恢復健康，因此農民也不敢承接大量中秋水果禮盒訂單，擔心出貨品質不如預期，數量上開天窗。

二林鎮農會總幹事邱士平說，紅龍果一年多期採收，最多採收12期，這波雨勢讓農民減收1至2期，占平均年產量的3成，夏季收成是一年之間的重要收穫季，對農民損失很大。