快訊

空軍嘉義基地接裝升級後首起F-16V座艙罩飛脫 人機平安

強調應「相互尊重」 立陶宛總統：我們有權決定與哪一國發展關係

大雨傷紅龍果花與果 產地批發價漲三成

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林鎮紅龍果花朵被大雨打落，結果率低，農民損失慘重。圖／二林鎮公所提供
二林鎮紅龍果花朵被大雨打落，結果率低，農民損失慘重。圖／二林鎮公所提供

7月31日起一連下9天大雨，全國紅龍果最二大產地的彰化縣，花朵與果粒受損嚴重，優質果粒平均1顆600公克，現在僅400公克，已有果農為了維持商譽，全面停止宅配。紅龍果本期開花和授粉都很不理想，預料1個月後的結果率不到五成，減產帶動價格上漲，產地批發價今天每公斤33元，比去年同期22元多三成，市價每台斤30元起跳。

彰化縣紅龍果栽培面積487公頃，全國第二大，其中以二林地區300公頃居全縣之冠。9天大雨為農地注入過多水量，紅龍果是仙人掌科植物，喜歡炎熱乾燥，大量雨水傷害紅龍果的開花與果實，根部與枝條也受損，但9天大雨過後又間歇大雨，忽雨忽晴，曬傷已經水傷的花與果。

二林鎮竹圍莊果園農民陳怡亭表示，紅龍果從5月採果到12月，原本夏季7、8兩月是盛產期，因大雨損傷紅龍果的花朵與果實，花爛、果實易裂，農民損失不貲，她為了維持商譽，停止宅配，二林鎮農會訂購100箱，只能出貨約一成，原本5天後才採收的果實，她今天提前採收。

農民擔心紅龍果繼續吸收水分而裂果，紛紛提前採收，甜度不變，但果粒較小，竹園莊優質紅龍果平均每顆600公克，現在平均每顆400公克。土壤過度潮濕，紅龍果的根部活化有難度，必須摘除部分花朵，控管結果數量讓紅龍果枝條和根部吸收養分恢復健康，因此農民也不敢承接大量中秋水果禮盒訂單，擔心出貨品質不如預期，數量上開天窗。

二林鎮農會總幹事邱士平說，紅龍果一年多期採收，最多採收12期，這波雨勢讓農民減收1至2期，占平均年產量的3成，夏季收成是一年之間的重要收穫季，對農民損失很大。

紅龍果 農民

延伸閱讀

中市新建沙鹿南勢溪橋梁通車 新橋昨通過大雨檢驗

午後對流發展旺盛！ 9縣市大雨特報 慎防雷擊強陣風

大雨文蛤漲價但逾7成開口笑 養殖戶苦不堪言

水傷後日照加速腐爛 青蔥產量減半拍賣價每公斤120元

相關新聞

下班注意！12縣市豪大雨特報 雙北、屏東大雷雨狂轟

中央氣象局最新針對12縣市發布豪雨、大雨特報，其中新竹縣、南投縣、屏東縣都要慎防豪雨。氣象局說，午後對流發展旺盛，易有短...

雨彈升級！ 10縣市豪雨、大雨特報 豪雨猛轟南投

中央氣象局針對10縣市發布豪雨、大雨特報，其中南投升級為豪雨。氣象局說，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今南投縣山區...

高鐵延伸宜蘭「四城、宜蘭」站二選一 交部偏向這個

高鐵延伸宜蘭的站址遲未定案，日前傳出四站中，以「四城」與「宜蘭」站呼聲最高。交通部長王國材今天也前往兩站視察，了解工程技...

推動科技電子音樂 台灣電子音樂先驅曾興魁75歲辭世

吳三連獎得主、台灣現代音樂重要推手及電子音樂先驅曾興魁教授，昨（10）日晚間因病辭世，享壽75歲，文化部長李永得聞訊深感...

【盜版書之亂／上】陸盜版書大量回流台灣販售 賣家不怕告換帳號繼續賣

「書本全新」、「封面彩色，內裡黑白，依正常書籍裝訂方式」……近來購物網站出現不少盜版書，賣家講得冠冕堂皇，還稱「正版下去印刷」、「現貨」，其實都是中國盜版台灣正體書回流台灣販售。

「麟洋配」悠遊卡設計被批太醜 柯文哲：設計很主觀的

搶搭東奧熱，悠遊卡公司繼推出戴資穎「相信自己」悠遊卡套卡，2小時搶購2萬張，預計明天中午再推出羽球男雙「麟洋配」李洋、王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。