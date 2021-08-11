推動科技電子音樂 台灣電子音樂先驅曾興魁75歲辭世

吳三連獎得主、台灣現代音樂重要推手及電子音樂先驅曾興魁教授，昨（10）日晚間因病辭世，享壽75歲，文化部長李永得聞訊深感震驚與悲痛。

文化部指出，曾興魁教是推動台灣現代音樂發展的指標性作曲家，為少數具有電子音樂創作專長的音樂家。他1981年自德國返國後，任教於國立台灣師範大學，作育英才無數，參與成立「中華民國現代音樂協會」及「中華民國電腦音樂學會」，在台灣現代音樂發展初期，致力推動科技電子音樂的發展，開創前衛與多元新精神，成為台灣音樂界的典範。

曾興魁教授近年與傳藝中心台灣音樂館陸續合作多場音樂會演出，包括去年台灣音樂憶像《委創首演系列合唱專場－聲迴台灣》發表世界首演作品《春天的腳印》。此外，國立台灣交響樂團現正展開「4K5G上的福爾摩沙音樂家」計畫，亦已規劃納入其《小交響曲─為台灣而作》、《風城三景》等作品。

文化部長李永得表示，曾興魁教授作品風格及內容多樣，展現豐沛的創作能量，對台灣音樂發展貢獻卓著。文化部未來將持續推廣曾興魁教授為臺灣所寫的音樂作品，向其一生奉獻台灣藝術的精神致敬。