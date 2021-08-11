南北領事官邸古蹟大PK 有機會獲限量文創好禮

新北與高雄兩市合作，共同推出「南北領事官邸大PK，跨時空秘辛知多少」古蹟線上PK戰，即日起至8月29日只要達成指定任務，就有機會獲得限量文創好禮。

新北市立淡水古蹟博物館長黃麗鈴今天指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情調整古蹟教育推廣活動方式，和高雄市政府文化局合作，即起在新北市立淡水古蹟博物館、打狗英國領事館文化園區的臉書（Facebook）粉絲專頁推出跨縣市線上PK戰。

黃麗鈴表示，PK戰除分享新北市的前清英國領事官邸、高雄市的打狗英國領事官邸古蹟之美，也讓民眾了解兩者異同之處，如「領事官邸最美拍照打卡風景？」「英國在台灣曾設立3座領事館，現今保存完整又能參觀的是？」及「兩館各有幾個VR（Victoria Regina）界碑？」等。

此外，配合新北市政府防疫措施，淡古目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺等3處古蹟，皆採線上預約入館。

至於淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行，則現場管制容留人數。