下班注意！12縣市豪大雨特報 雙北、屏東大雷雨狂轟

「酒店本係紙醉金迷『銷金窟』，為逢場作戲、虛情假意場合。酒店逞財逞能、酒女為賺錢不惜犧牲色相陪酒賣笑，所謂『酒客敗金、酒女拜金；酒客有錢、酒女無情；酒客千金換得酒女一笑』…」台北地院一名法官在一宗「剝皮詐財」案這麼形容酒店生態，藉此反駁控告酒店女公關「愛情騙子」的中年男子。 剝皮酒店詐欺手法在前幾年很流行，許多沉迷溫柔鄉的男子散盡家財，夢醒後才發現是一場空，最後就算提告也沒要回錢，業者、少爺、酒店小姐甚至沒半個被判有罪，花了大把錢的酒客當了十足的「火山孝子」。 幾年前台北地檢署偵辦過一宗剝皮酒店詐騙案，起訴46人；數十名被害人的控訴字字血淚，遭騙手法也如出一轍。...

2021-08-11 15:55