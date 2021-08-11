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下班注意！12縣市豪大雨特報 雙北、屏東大雷雨狂轟
中央氣象局最新針對12縣市發布豪雨、大雨特報，其中新竹縣、南投縣、屏東縣都要慎防豪雨。氣象局說，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今南投縣、新竹縣山區及屏東縣有局部大雨或豪雨，新北、新竹至台中、南投地區及西半部、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低漥地區請慎防積水。
此外，氣象局針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，將持續時間至17時30分止。「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，則持續時間至18時00分止。
示警區域屏東縣長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉。台北市信義區、大安區、文山區。新北市中和區、永和區、新店區、三峽區、深坑區、石碇區、烏來區。
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