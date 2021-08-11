中國爆發Delta疫情 陳時中：應比報出來數目高一點
中國大陸發生Delta變異株疫情，指揮中心指揮官陳時中今天說，從管制措施觀察，顯見中國大陸的疫情應比報出來的數目高一點，但他不認為有大爆發，故邊境管制仍維持。
近期中國大陸多個地方陸續重現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，且為最早在印度發現的Delta變異株導致，截至4日本土確診病例已遍及17個省區，導致144個地區列為中高風險，創常態化防控以來新高。
媒體今天在疫情記者會上提問，針對中國大陸疫情，是否會加強相關檢疫措施，陳時中回答，目前報告出來的單日確診數約100多例，以中國大陸14億人口看來，算是非常零星。
但陳時中提到，從中國大陸的管制措施，包含大規模篩檢、道路管制等，顯見實際疫情應該比報出來的數目高一點，指揮中心會持續掌握。
儘管評估中國大陸報告出來的確診數可能會稍多，但陳時中表示，不認為有大爆發情況，故整體邊境管制措施仍維持，邊境檢疫14天、檢疫前後要PCR採檢，中間再進行1次抗原快篩。
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