華文音樂劇 VR沈浸現在式

藉由5G+8K VR技術，O2O沉浸優質音樂劇中，是未來觀劇趨勢。 圖／華文音樂劇 提供

當COVID-19爆發疫情警戒上上下下，表演團體因應各種指引規範考量，不得不含淚停辦、延後，產業受到重創無疑是海嘯浪頭第一排的猛烈傷害！但是危機往往也是轉機，「華文音樂劇」踩著浪頭博翻轉，藉5G速度傳遞VR技術，引領科技表演新趨勢。

過去民眾欣賞表演最大的魅力就是現場、近距離感受演出的真實性，疫情發生後不斷拉開人與人之間的距離，反倒加快文創產業數位化、網路化、智能化轉型。

國內以音樂劇為發展核心的華文音樂劇公司，創立以來以文化為主、科技為輔，透過系統化培植發展音樂劇產業鏈，串接行銷管道和國際資源，推動音樂劇產業化並邁向國際化。

華文音樂劇董事長郭柏毅表示：「跨域創新對於未來內容來說，是必要的議題。」整合音樂、表演、娛樂、科技相關領域專業，在疫情衝擊後華文音樂劇以「虛擬實境VR」結合音樂劇作品作為創作推展亮點。此外，亦規劃透過延伸數位內容、影視、ACG二次元等領域，擴大IP的經濟價值，向國際進軍。

當消費者改變了觀劇型態，走向更多數位內容的趨勢已成必然，再加上5G、網路應用技術的發展，鋪陳一條「數位經濟」新道路。郭柏毅指出，華文音樂劇首創結盟影視公司和VR尖端技術，進行虛擬實境VR音樂劇體驗作品製作；在攜手跨領域製作資源的同時，運用5G+8K VR技術，以「O2O」的型態突破傳統線下演出和地域限制，文化價值鏈從以往線性模式轉變為網絡關聯式，傳統音樂劇現在式的觀賞體驗就充滿更多想像。

郭柏毅董事長進一步解釋，「這些數位科技，包括實境擬真科技如虛擬實境Virtual Reality、擴增實境Augmented Reality，以及混合實境Mixed Reality，可以製作出更接近創作者內心設想的三維度或四維度場景的作品，透過更加立體跨時空作品呈現形式的變化，提升閱聽人的感官體驗，帶給大眾全新的沈浸感受。」

除了內容創新，郭柏毅認為向下紮根同樣重要。面對新趨勢，應思考建立一個有利於培養、整合甚至刺激各種創意的跨域生態系。目前已經著手建置「華文音樂劇孵化平台」與跨域人才養成計畫，以徵集音樂劇前期創作為目標，投入資源進行商業製作轉化、演出經紀與IP跨領域延伸。華文音樂劇正向循環的手環抱校園，已與國立臺灣師範大學、華岡藝術學校、明新科技大學等校建立產學合作，期讓產業與人才接軌。

面對後疫情時代帶來的轉機，5G應用娛樂產業的需求持續擴張，「華文音樂劇」領頭擁抱趨勢，跨界融合文化與科技，向下紮根給人才創新前瞻，表演藝術下一波的成長充滿動能。