旅遊回溫！「鳴日號」疫後首航 年底前銷售達7成

臺鐵美學觀光列車鳴日號今早復駛首航前往花蓮，業者初期主動降至五成載客數，同時採取實名制、間隔座，相關服務人員也已接種疫苗等防疫措施，同時融合鳴日號香氛沿車廂噴灑酒精消毒，兼顧防疫與鳴日號的特色。

雄獅旅遊指出，隨著國內疫情趨緩，鳴日號睽違3個月後復駛，根據統計，8~12月共26個趟次，其中18個趟次皆被企業包團秒殺，甫上路旋即銷售7成以上。全新秋季9至11月鳴日號行程也將以「餐桌計畫」、「秋季美食」、「原民文化」、「音樂列車」為四大特色主題，並精心打造各種專場活動。

其中，首波主打9/18出發的宜花東4日行程，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區，除了欣賞傳統戲曲與童玩，並將重磅推出「戲台辦桌」，邀請以辦桌外燴起家的渡小月，運用在地食材為旅客獻上國宴料理，再搭配廟埕戲台上的精彩大戲表演。花東行程部份，也含括六十石山金針花海，走進鳳梨田體驗一日果農，深入花蓮最古老的太巴塱部落，認識阿美族文化等。

10月進入茶香的季節，也是國慶假期，行程安排瑞穗天合在地葡萄酒微醺品飲，或走訪號稱東臺灣最難訂的餐廳「Sinasera 24」。11月唯一的環島趟次，除了深度走讀認識府城歷史文化，也將復刻一場古色底蘊的晚宴體驗，車行至花東則要享受別具風情的稻田餐桌。

此外，深受鳴日號旅客歡迎的「音樂列車」也將經典限定回歸，分別將於10/5和11/7出發兩趟次的遊程，邀請情歌王子林隆璇、林亭翰父子再度為旅客帶來扣人心弦的美聲演唱。