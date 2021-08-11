聽新聞
test
0:00 / 0:00
旅遊回溫！「鳴日號」疫後首航 年底前銷售達7成
臺鐵美學觀光列車鳴日號今早復駛首航前往花蓮，業者初期主動降至五成載客數，同時採取實名制、間隔座，相關服務人員也已接種疫苗等防疫措施，同時融合鳴日號香氛沿車廂噴灑酒精消毒，兼顧防疫與鳴日號的特色。
雄獅旅遊指出，隨著國內疫情趨緩，鳴日號睽違3個月後復駛，根據統計，8~12月共26個趟次，其中18個趟次皆被企業包團秒殺，甫上路旋即銷售7成以上。全新秋季9至11月鳴日號行程也將以「餐桌計畫」、「秋季美食」、「原民文化」、「音樂列車」為四大特色主題，並精心打造各種專場活動。
其中，首波主打9/18出發的宜花東4日行程，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區，除了欣賞傳統戲曲與童玩，並將重磅推出「戲台辦桌」，邀請以辦桌外燴起家的渡小月，運用在地食材為旅客獻上國宴料理，再搭配廟埕戲台上的精彩大戲表演。花東行程部份，也含括六十石山金針花海，走進鳳梨田體驗一日果農，深入花蓮最古老的太巴塱部落，認識阿美族文化等。
10月進入茶香的季節，也是國慶假期，行程安排瑞穗天合在地葡萄酒微醺品飲，或走訪號稱東臺灣最難訂的餐廳「Sinasera 24」。11月唯一的環島趟次，除了深度走讀認識府城歷史文化，也將復刻一場古色底蘊的晚宴體驗，車行至花東則要享受別具風情的稻田餐桌。
此外，深受鳴日號旅客歡迎的「音樂列車」也將經典限定回歸，分別將於10/5和11/7出發兩趟次的遊程，邀請情歌王子林隆璇、林亭翰父子再度為旅客帶來扣人心弦的美聲演唱。
慶祝鳴日號秋季回歸有早鳥優惠，出發前90天預訂最高可享3千元優惠；另有老客戶優惠方案，凡參加過鳴日號行程之旅客報名可享每人500元優惠，若攜帶新朋友一起參團可再折500元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言