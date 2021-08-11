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超好拍！南投清境農場全新「幸福秘境」七夕登場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉清境農場全新規劃「幸福秘境園區」，超適合拍照打卡，預計14日七夕啟用開放。圖／清境農場提供
南投縣仁愛鄉清境農場全新規劃「幸福秘境園區」，超適合拍照打卡，預計14日七夕啟用開放。圖／清境農場提供

國內疫情趨緩，各地風景區逐步恢復辦理活動，南投縣仁愛鄉清境農場全新規劃「幸福秘境園區」，打造裝置藝術超適合拍照打卡，預計14日七夕情人節啟用，當天免費入場，並舉辦草地音樂會，未來新園區僅供預約幸福秘境野餐趣入場。

清境農場因位居海拔1800公尺，入夏涼爽是知名避暑勝地，更因場區內飼養綿羊、牛隻和馬匹，除能觀看寓教於樂的「綿羊秀」、「馬術秀」，青青草原區有放牧羊隻，遊客可近距離看牠們呆萌吃草模樣，甚至互動，最受大小朋友的喜愛。

清境農場指出，受先前受疫情影響，自5月中旬封園近2個月，直至713微解封後才分階段降載迎賓，按照防疫規定，目前園區最大入園數仍降載為4000人，國民賓館單日訂房數則管控150人，餐廳採人員分流、延長時段，不提供合菜。

清境農場園區內「綿羊秀」、「馬術秀」均按原先場次照常辦理，前者為每周末、國定假日及寒暑假（周三除外）上午9時30分、下午2時30分於青青草原表演台；後者則每日上午10時45分、下午3時45分於觀山牧區馬術秀表演場。

此外，清境農場今年更推出全新場域「幸福秘境園區」，場方表示，該場域位在青青草原內，原供綿羊放牧用，是牧羊人的祕密景點，因鮮少人知，趁疫情休園期間重新研擬規劃，打造設置各項遊憩拍照裝置藝術，很適合大小朋友拍照打卡。

而全新打造的「幸福秘境園區」將在14日七夕情人節啟用，下午2時開放免費入場參觀拍照，當天安排泡泡表演跟草地音樂會，讓遊客在草地上聽歌享受幸福時光，而14日活動結束後，未來僅開放報名「幸福秘境野餐趣」遊客憑票入場。

清境農場表示，目前「幸福秘境野餐趣」活動已開放預約，雙人野餐行程包含青青草原門票、幸福秘境門票、雙人輕食及野餐籃、野餐墊借用，每日限量50組，相關資訊及報名可上 https://event.chingjing.com.tw/index.php?index_m1_id=22 。

南投縣仁愛鄉清境農場全新規劃「幸福秘境園區」，超適合拍照打卡，預計14日七夕啟用開放。圖／清境農場提供
南投縣仁愛鄉清境農場全新規劃「幸福秘境園區」，超適合拍照打卡，預計14日七夕啟用開放。圖／清境農場提供
南投縣仁愛鄉清境農場全新規劃「幸福秘境園區」，超適合拍照打卡，預計14日七夕啟用開放。圖／清境農場提供
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