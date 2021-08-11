必比登推介台中饕之鄉李姐的店 榮華街同名店同感榮耀
台中市「饕之鄉李姐的店」今獲必比登推介，因為台中市北區榮華街也另有名為「饕之鄉」的店，且同樣以小籠湯包和麵食等受到消費者喜愛，在名單剛公布時，引起許多人詢問。經記者實地到榮華街的饕之鄉採訪，據店內人員表示，他們和「李姐的店」的老闆李姐原就是好朋友，雙方同姓，也還曾一起在河北路開店，對李姐的店能得獎，他們為李姐高興，也歡迎大家品嘗看看他們榮華街饕之鄉的東西。
榮華街饕之鄉中午生意很好，客人絡繹不絕，上門也會問「你們是不是獲得必比登推介？」店內人員回說，「不知道耶，但也歡迎吃吃看！」
店裡忙著接電話的女子說，北區榮華街饕之鄉已經營25年，李姐原本也有自己的店，後來她姊姊和李姐曾共同在河北路合夥開店，只因為店租太貴，後來就收掉了，後來雙方就各自忙自己的店。女子說，她姊姊之後也又在興安路開了「饕食館小籠湯包」。
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