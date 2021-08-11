降級開放國旅 花蓮四大台灣好行聯合套票今開賣

疫情警戒降級開放國旅，觀光局花東縱谷國家風景區管理處、東部海岸國家風景區管理處，以及花蓮縣政府合作，串聯花蓮四大台灣好行路線「303縱谷花蓮線」、「304洄瀾東海岸線」、「309玉長豐濱線」及「310太魯閣線」，推出全新交通套票，今天起上架開賣，讓遊客到花東更方便。

縱管處長郭振陵表示，以往台灣好行縱谷花蓮線套票，只著重於單一路線與景點附近店家交通票券，為讓遊客輕鬆暢遊縱谷以外花東景點，縱管處去年與東管處、花蓮縣府、客運業者洽談，在今年夏天推出交通套票。

套票包括「縱谷太魯閣二日券」，搭乘303縱谷花蓮線及310太魯閣線、「縱谷玉長二日券」搭乘303縱谷花蓮線及309玉長豐濱線、「花蓮太魯閣山海三日券」，則是303縱谷花蓮線、304洄瀾東海岸線與310太魯閣線，價格為450元及988元，台灣好行路線均做好相關防疫措施。

旅客搭乘火車到花蓮後，只要買交通票券搭上車，就可暢遊太魯閣國家公園、七星潭、石梯坪、親不知子海上古道、鯉魚潭、林田山林業文化園區、石梯坪、金剛大道等多達20處以上花東景點。

除此之外，深受旅客喜愛的「縱谷花蓮線一日券」，及配合觀光局2021自行車旅遊年推行的「好行鐵馬一日券」將繼續熱售，讓愛好自行車旅遊者，可輕鬆騎遊縱谷。