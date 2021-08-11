28歲男赤腳泡汙水30分清淤 雙腳惡臭、腳趾縫糜爛

下雨積水讓香港腳惡化！一名28歲的北部男子，本身患有輕微香港腳，連日降雨之下，需要處理積水問題，因為怕鞋子沾濕，便赤腳處理淤積，雙腳浸泡在汙水中整整半小時，許久未乾。這個無心舉動，讓他好幾天腳部奇癢難耐，忍無可忍之下求助醫師。收治該男的皮膚科醫師趙昭明轉述，當時他的雙腳已有臭味，尤其十根腳趾指縫，已出現「白白爛爛」糜爛狀態，大拇指甚至又紅又腫，得到甲溝炎。

北部水災情形相對趨緩，中南部先前因盧碧颱風，帶來狂風暴雨，部分低區已淹水好幾天，趙昭明提醒，不論是還在降雨，或是水退的掃除清潔，皮膚浸泡在汙水中，皆會有感染風險。

浸泡在汙水當中，許多民眾會感到腳癢，趙昭明說，這是一般的接觸性皮膚炎，屬於表淺性的症狀，常見有皮膚紅腫癢、脫皮、脫屑；另外汙水不知名成分，還會引發深層感染，像是細菌、黴菌等，以黴菌而言最常見的就是，腳長期處於潮濕狀態，大量黴菌滋生引發的香港腳。

肝腎功能、免疫功能差、糖尿病患者，與有傷口的民眾更要注意，趙昭明說，浸泡汙水若引起細菌感染，嚴重將導致蜂窩性組織炎、敗血症，甚至有死亡風險。

大雨過後清掃家園，趙呼籲，腳上一定要穿雨鞋不可赤腳，手也要戴上手套保護。若出現接觸性皮膚炎症狀，以清水+肥皂等盥洗用品，仔細清洗多半可舒緩；持續性的癢、紅腫、熱痛，年輕人可觀察一至兩天，老年人最好不要等，盡量盡速就醫。