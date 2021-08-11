快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

28歲男赤腳泡汙水30分清淤 雙腳惡臭、腳趾縫糜爛

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
連日大雨導致多路段積淹水示意圖。本報資料照片
連日大雨導致多路段積淹水示意圖。本報資料照片

下雨積水讓香港腳惡化！一名28歲的北部男子，本身患有輕微香港腳，連日降雨之下，需要處理積水問題，因為怕鞋子沾濕，便赤腳處理淤積，雙腳浸泡在汙水中整整半小時，許久未乾。這個無心舉動，讓他好幾天腳部奇癢難耐，忍無可忍之下求助醫師。收治該男的皮膚科醫師趙昭明轉述，當時他的雙腳已有臭味，尤其十根腳趾指縫，已出現「白白爛爛」糜爛狀態，大拇指甚至又紅又腫，得到甲溝炎。

北部水災情形相對趨緩，中南部先前因盧碧颱風，帶來狂風暴雨，部分低區已淹水好幾天，趙昭明提醒，不論是還在降雨，或是水退的掃除清潔，皮膚浸泡在汙水中，皆會有感染風險。

浸泡在汙水當中，許多民眾會感到腳癢，趙昭明說，這是一般的接觸性皮膚炎，屬於表淺性的症狀，常見有皮膚紅腫癢、脫皮、脫屑；另外汙水不知名成分，還會引發深層感染，像是細菌、黴菌等，以黴菌而言最常見的就是，腳長期處於潮濕狀態，大量黴菌滋生引發的香港腳。

肝腎功能、免疫功能差、糖尿病患者，與有傷口的民眾更要注意，趙昭明說，浸泡汙水若引起細菌感染，嚴重將導致蜂窩性組織炎、敗血症，甚至有死亡風險。

大雨過後清掃家園，趙呼籲，腳上一定要穿雨鞋不可赤腳，手也要戴上手套保護。若出現接觸性皮膚炎症狀，以清水+肥皂等盥洗用品，仔細清洗多半可舒緩；持續性的癢、紅腫、熱痛，年輕人可觀察一至兩天，老年人最好不要等，盡量盡速就醫。

香港 黴菌 醫師

延伸閱讀

驚！高雄大寮排水溝出現「牛奶河」 水質出現強鹼反應

台東富山保育區汙水預計9月開工接管 廢水不再流入海洋

連日大雨汙水細菌多 別讓人畜共通疾病找上你

鋪清淤便道趁機倒廢建築土方？彰縣府保證監控　

相關新聞

陳時中點頭！ 帛琉旅遊泡泡確定8月14日重啟

帛琉旅遊泡泡究竟何時重啟，備受各界關注。據了解，疫情指揮中心指揮官陳時中今早已簽核，確定8月14日重啟，至於旅遊泡泡重啟...

11年來首次！ 台東熱氣球著火 民航局要求暫時停止活動

台東縣熱氣球嘉年華暖身活動正在池上舉辦，但昨天下午傳出11年來第1起熱氣球著火事故後，縣府交通及觀光發展處長余明勳今天對...

降級開放國旅 花蓮四大台灣好行聯合套票今開賣

疫情警戒降級開放國旅，觀光局花東縱谷國家風景區管理處、東部海岸國家風景區管理處，以及花蓮縣政府合作，串聯花蓮四大台灣好行...

28歲男赤腳泡汙水30分清淤 雙腳惡臭、腳趾縫糜爛

下雨積水讓香港腳惡化！一名28歲的北部男子，本身患有輕微香港腳，連日降雨之下，需要處理積水問題，因為怕鞋子沾濕，便赤腳處...

民航局認定熱氣球著火屬飛安事故 台東縣府：爭取續辦

民航局認定台東熱氣球著火屬於是飛安事故，要求停辦活動。縣府表示，民航局和縣府對飛安事故認知上可能有落差，下午天際航空將會...

疫情下米其林必比登走「雪中送炭」溫情路線 今年摘星名單不免讓人憂心...

即便受受到疫情影響，連西門町老天祿、美觀園、阿宗麵線等老店都必須聯手發行抵用券自救，評鑑平價餐飲的米其林指南必比登名單，今年在台北、台中一口氣推薦了91間餐廳、小吃，比去年增加了16間，寒冬送暖的鼓勵意味明顯；然而在這種溫情主義掛帥下，今年米其林的名單是否有看頭，令人好奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。