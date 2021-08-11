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民航局認定熱氣球著火屬飛安事故 台東縣府：爭取續辦
民航局認定台東熱氣球著火屬於是飛安事故，要求停辦活動。縣府表示，民航局和縣府對飛安事故認知上可能有落差，下午天際航空將會和民航局開視訊會議說明，屆時將決定後續如何處理。但縣府認為池上場和鹿野場活動環境不同，不至於干擾8月14日在鹿野高台展開的主場地活動。
台東熱氣球昨天下午在池上發生熱氣球升空前著火意外，因無人員傷亡，縣府認定並非飛安事故，所以今早活動持續進行；但民航局得知消息後，初步認定仍屬飛安事故，要求縣府先停辦活動。
目前中央和地方對飛安事故的認知上可能有落差，意見不同，縣府認為無人員傷亡，僅因臨時性的天候因素導致熱氣球著火，並非飛安事故；但中央認為只要運具受損，無論人員有無笀皆屬飛安事故。
縣府表示，下午天際航空會先透過視訊向民航局說明情況，也要求做好安全維護工作，爭取續辦。
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