陳時中點頭！ 帛琉旅遊泡泡確定8月14日重啟

帛琉旅遊泡泡究竟何時重啟，備受各界關注。據了解，疫情指揮中心指揮官陳時中今早已簽核，確定8月14日重啟，至於旅遊泡泡重啟後的相關細節，預計下午2時指揮中心記者會說明。

帛琉觀光局代表雷均證實，陳時中確實早上已經簽核了；至於飛到帛琉打疫苗等申請方法、申請方式等，會盡快對外公布。

實際上，隨著帛琉旅遊泡泡恢復在即，不少旅遊業者早就摩拳擦掌、躍躍欲試，紛紛推出預購。其中雄獅旅遊開出五個團，預購訂單已突破2000人，有三家以上科技企業洽談員工旅遊；鳳凰旅遊累積訂單也有400多人。

由於帛琉旅遊泡泡可望成為台灣出發返國後唯一不用住進檢疫旅館的國家，也讓民眾旅遊意願大增。不過也有民眾直言，帛琉僅釋出2000劑疫苗給遊客，感覺一下子就打光了，且旅費也不便宜，會再持續觀望。