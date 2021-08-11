11年來首次！ 台東熱氣球著火 民航局要求暫時停止活動

台東縣熱氣球嘉年華暖身活動正在池上舉辦，但昨天下午傳出11年來第1起熱氣球著火事故後，縣府交通及觀光發展處長余明勳今天對外說明。他表示是瞬間強陣風吹襲，導致立球中的「天際紅」熱氣球撞到樹叢，瓦斯才燒破球體，已通報民航局，但縣府認定僅是器械遭遇意外受到損害，活動仍會持續。

不過稍早民航局表示，已要求暫停活動，檢視作業細節，看有無需要檢討與加強之處。目前正在調查中。

據悉，該案仍屬於飛安事故，必須仔細檢視及調查。

熱氣球嘉年華從前天起在池上牧野度假村舉辦暖身活動，熱氣球僅立球展示，並原地繫留升降。昨天下午場卻傳出天際航空「天際紅」熱氣球著火意外，引發一陣驚慌，所幸人員均安，球僅體燒破一個洞。