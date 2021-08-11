聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨後蔥田泡水怎麼辦？ 專家曝青蔥抗逆境解方可增產2成
蔬菜價格與氣候連動有高度相關，台灣，旱澇越來越明顯，連續乾旱的日數越來越長，造成害蟲大肆繁殖；降雨越來越集中，造成蔥田淹水而使疫病更為嚴重。
青蔥是國人日常生活常用的調味配料，因應極端天氣事件增加帶來的病蟲害管理難度，以及避免青蔥農民過度地依賴農藥，農委會農試所作物病蟲害研究團隊，建立抗逆境青蔥減農藥栽培管理方法，可提升青蔥品質及提高20%產量，並減少農藥使用與殘留的風險。
農試所表示，台灣發生強降雨的頻率增加，造成青蔥植株易莖腐、葉枯，嚴重者甚至大規模死亡，起初栽培者以為是大雨淹水導致生長不良，初步歸納台灣青蔥疫病好發於夏秋季連續2天以上陰雨的條件，病害防治只靠化學農藥難以根除，應在雨季1個月前開始定期施用低風險資材「中和化亞磷酸鹽」以增加其抗病力，於雨季前、中、後重點期才施用化學藥劑，並配合健康種苗、合理化施肥等作物健康管理措施，減少病害的發生與產量損失，就算蔥田淹水也不怕。
農試所表示，一般青蔥種植是使用上一季的植株，分拆成單株苗再種在田哩，若選用種蔥不健康，攜帶病毒、疫病菌、軟腐細菌及菌質體等病原，將成為後續田間發病的源頭，影響下一季青蔥的品質與產量；極端氣候發生後，病害一發不可收拾。
農試所表示，因此，農試所專家從無發病的田區進行採種、慎選種苗，汰除不良帶病菌的種苗，將病原「隔離」在田區之外，透過種苗病毒「普篩」，精選沒有病毒的種苗繁殖，再重回田裡，可以提升青蔥品質及提高20%產量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言