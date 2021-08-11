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雨後蔥田泡水怎麼辦？ 專家曝青蔥抗逆境解方可增產2成

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
雨後嚴重青蔥疫病田。圖／農試所提供
雨後嚴重青蔥疫病田。圖／農試所提供

菜價格與氣候連動有高度相關，台灣，旱澇越來越明顯，連續乾旱的日數越來越長，造成害蟲大肆繁殖；降雨越來越集中，造成蔥田淹水而使疫病更為嚴重。

青蔥是國人日常生活常用的調味配料，因應極端天氣事件增加帶來的病蟲害管理難度，以及避免青蔥農民過度地依賴農藥，農委會農試所作物病蟲害研究團隊，建立抗逆境青蔥減農藥栽培管理方法，可提升青蔥品質及提高20%產量，並減少農藥使用與殘留的風險。

農試所表示，台灣發生強降雨的頻率增加，造成青蔥植株易莖腐、葉枯，嚴重者甚至大規模死亡，起初栽培者以為是大雨淹水導致生長不良，初步歸納台灣青蔥疫病好發於夏秋季連續2天以上陰雨的條件，病害防治只靠化學農藥難以根除，應在雨季1個月前開始定期施用低風險資材「中和化亞磷酸鹽」以增加其抗病力，於雨季前、中、後重點期才施用化學藥劑，並配合健康種苗、合理化施肥等作物健康管理措施，減少病害的發生與產量損失，就算蔥田淹水也不怕。

農試所表示，一般青蔥種植是使用上一季的植株，分拆成單株苗再種在田哩，若選用種蔥不健康，攜帶病毒、疫病菌、軟腐細菌及菌質體等病原，將成為後續田間發病的源頭，影響下一季青蔥的品質與產量；極端氣候發生後，病害一發不可收拾。

農試所表示，因此，農試所專家從無發病的田區進行採種、慎選種苗，汰除不良帶病菌的種苗，將病原「隔離」在田區之外，透過種苗病毒「普篩」，精選沒有病毒的種苗繁殖，再重回田裡，可以提升青蔥品質及提高20%產量。

健康青蔥種苗與一般苗。圖／農試所提供
健康青蔥種苗與一般苗。圖／農試所提供

淹水 農民 菜價

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