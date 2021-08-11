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「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

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CP感破表！唯一授權「麟洋Taiwan in悠遊套卡」4超商限時不限量預購

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，一套2張，每套350元，包括王齊麟、李洋搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點，搭配兩人Q版人像，且2張卡面上都有2人親筆簽名。圖／悠遊卡公司提供
「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，一套2張，每套350元，包括王齊麟、李洋搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點，搭配兩人Q版人像，且2張卡面上都有2人親筆簽名。圖／悠遊卡公司提供

羽球男雙組合王齊麟、李洋組成的「麟洋配」在東京奧運大放異彩奪下金牌，尤其是決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」，更是讓守在電視機前面的球迷們大呼過癮，招牌「聖筊」動作和決賽最後一球決勝點判決的畫面，更是瞬間引爆網路討論與設計概念熱潮。

除了一卡通上週已經率先推出球場設計風格的「Team Taiwan IN 2021一卡通」之外，今日悠遊卡公司也宣布推出唯一獲得王齊麟、李洋電子票券唯一授權的「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商等4大超商開放限時不限量開放預購。

「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，一套2張，每套350元，包括王齊麟、李洋搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點，搭配兩人Q版人像，且2張卡面上都有2人親筆簽名。而此次發行「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡時間點也別有巧思，悠遊卡公司特地選在李洋生日的8月12日開賣，粉絲搶購還可順便祝李洋「生日快樂」。

但消息於官方粉絲團一出，部分網友卻不買單，表示「一卡通好看多了」、「購買慾瞬間跌停」，但也有網友打趣表示「很像喜帖風格」。

「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始在4大超商開放限時不限量開放預購。圖／悠遊卡公司提供
「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始在4大超商開放限時不限量開放預購。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司宣布推出唯一獲得王齊麟、李洋電子票券唯一授權的「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡。圖／摘自悠遊卡粉絲團
悠遊卡公司宣布推出唯一獲得王齊麟、李洋電子票券唯一授權的「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡。圖／摘自悠遊卡粉絲團
上週搶先推出的「Team Taiwan IN 2021一卡通」，售價200元（其中100元給重點培訓運動選手的學校，作為訓練經費或參賽經費使用）。圖／摘自一卡通粉絲團
上週搶先推出的「Team Taiwan IN 2021一卡通」，售價200元（其中100元給重點培訓運動選手的學校，作為訓練經費或參賽經費使用）。圖／摘自一卡通粉絲團

一卡通 悠遊卡 東京奧運

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