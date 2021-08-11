CP感破表！唯一授權「麟洋Taiwan in悠遊套卡」4超商限時不限量預購

羽球男雙組合王齊麟、李洋組成的「麟洋配」在東京奧運大放異彩奪下金牌，尤其是決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」，更是讓守在電視機前面的球迷們大呼過癮，招牌「聖筊」動作和決賽最後一球決勝點判決的畫面，更是瞬間引爆網路討論與設計概念熱潮。

除了一卡通上週已經率先推出球場設計風格的「Team Taiwan IN 2021一卡通」之外，今日悠遊卡公司也宣布推出唯一獲得王齊麟、李洋電子票券唯一授權的「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商等4大超商開放限時不限量開放預購。

「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，一套2張，每套350元，包括王齊麟、李洋搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點，搭配兩人Q版人像，且2張卡面上都有2人親筆簽名。而此次發行「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡時間點也別有巧思，悠遊卡公司特地選在李洋生日的8月12日開賣，粉絲搶購還可順便祝李洋「生日快樂」。