想中發票想瘋了？「分開結帳」增加中獎率 網友開罵：不要麻煩店員

統一發票每月25號開獎，人人拿著發票對獎，期待自己搖身一變為千萬富翁，即使中個200元，也是生活的小確幸。手中擁有越多的發票，中獎的機率就會相對提高，有些民眾就會靠這個方法提升自己的中獎率。近日就有網友在臉書社團《爆廢公社》提問，是否有人藉由分開結帳，拿多張發票而中過大獎。

該位網友詢問大家，「有沒有人，買一樣以上的東西時，會要求店員將全部都分開結？」，但他也補充說明「當然，前提是在不影響其他人的情況下（當下只有你一個客人在結帳時）」，並加上「有人用這種方式中過大獎的嗎？」

貼文一出有不少人斥責這樣的行為，「怎麼好意思這麼做」、「怎麼會沒有影響到其他人，你以為店員沒有事做嗎？」、「不要這樣整店員好嗎？」、「會中一張就中，不會再多都一樣。」、「除非是幫人買東西，要分開發票的，不然不會這樣做」、「很浪費時間，這樣造成店員困擾」。

也有便利商店店員分享親身經驗，「我遇過要求每個東西都分開結的，他後面還有人等結帳」、「以前待便利商店時有遇過買購物袋20個要求打20張發票的客人」、「遇過一個客人不管買多少飲料全部都要分開結，然後買幾瓶飲料就買多少購物袋，一樣分開結，最高紀錄分開結40張發票」。

也有不少人透過小額消費，在兩個月內狂買4,600個塑膠袋，因此中了33張發票。財政部當時也因此做出回應，認為這樣不符合成本效益，還多花不少時間成本。在不影響一般民眾正常小額消費兌獎的權益之下，財政部也會加強查核故意以不當行為，領取統一發票中獎獎金的案例，維護民眾兌獎權益。