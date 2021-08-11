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93歲翁輸尿管結石推回腎內 以軟式輸尿管鏡雷射清除

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
93歲葉姓老翁因腎臟及輸尿管結石，導致腎水腫及下腹疼痛（紅圈處為腎臟結石）。圖／大千綜合醫院提供
93歲葉姓老翁因腎臟及輸尿管結石，導致腎水腫及下腹疼痛（紅圈處為腎臟結石）。圖／大千綜合醫院提供

93歲葉姓老翁因下腹痛到醫院急診，電腦斷層檢查發現他的左腎及輸尿管各有1顆1公分和2公分結石，左腎也因結石有水腫現象，但老人家半年前因心肌梗塞裝支架，定時服用抗凝血藥劑，加上腎臟因退化功能不好，醫師因此先幫他放置輸尿管導管，再把卡在輸尿管的石頭推回到腎臟，保持輸尿管暢通，讓老翁可在不停用抗凝血劑的狀況下，立即解決腎水腫問題，接下來由心臟科評估狀況後，再由泌尿科醫師以軟式輸尿管鏡雷射碎石手術將結石清乾淨，老翁術後恢復狀況良好，康復出院。

苗栗市大千綜合醫院泌尿科醫師李承哲為老翁治療，他表示軟式輸尿管鏡雷射碎石手術是以電子式軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射進行治療，可解決體外震波碎石手術打不乾淨或打不動結石的狀況，也能避免經皮腎造瘻碎石手術有大量出血的危險性，因此適合清除上段輸尿管及腎臟的結石，或高齡、多重疾病（如高血壓、糖尿病、中風、重大心肺疾病、肝腎衰竭）的病人。

李承哲指出，電子式軟式輸尿管鏡可穿過膀胱、輸尿管到達腎臟內部，直接檢查包括腫瘤、血管瘤、結石等病灶，搭配高功率的鈥雷射，可將集尿系統的結石逐一打碎清除，也可將上皮細胞癌汽化消除，病人術後恢復時間短、出血量少且無外在傷口。

他表示，結石清除的方式依狀況不同而異，可與醫師討論並評估後選擇適合的治療方式。另外，也要記得多喝水、少吃動物性蛋白質、減少食鹽攝取，才能預防結石發生。

李承哲醫師表示軟式輸尿管鏡可以穿過膀胱、輸尿管到達腎臟內部，徹底檢查並確認各病灶。圖／大千綜合醫院提供
李承哲醫師表示軟式輸尿管鏡可以穿過膀胱、輸尿管到達腎臟內部，徹底檢查並確認各病灶。圖／大千綜合醫院提供

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